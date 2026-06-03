El X Torneo de Dramaturgia del Institut Valencià de Cultura llega este viernes al Teatre Principal de Castelló - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 3 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Teatre Principal de Castelló, espacio gestionado por el Institut Valencià de Cultura (IVC), acogerá este viernes una de las eliminatorias de cuartos de final del X Torneo de Dramaturgia Valenciana.

El certamen reúne a ocho autores y autoras valencianos que competirán en las distintas sedes del torneo mediante textos dramáticos de treinta minutos. Sus textos serán interpretados de forma dramatizada por estos profesionales sobre un escenario convertido en un ring de boxeo en el que Pilar Martínez ejercerá, en esta edición, de maestra de ceremonias.

En el 'combate' del Principal de Castelló se enfrentarán Sònia Alejo, que ha escogido el apodo de 'La medusa de la Plana Alta', y Mage Arnal, que participará con el sobrenombre de 'La Miquinoria de la Marjal'.

Los dramaturgos no conocerán a los intérpretes de sus textos hasta dos horas antes de la representación. Además, todas las obras deben incorporar una frase procedente del texto 'Los Reales', de Tomás Verdú, ganador de la pasada edición.

Tras las eliminatorias de cuartos de final, las semifinales tendrán lugar los días 9 y 11 de junio en el Teatre Rialto de València. La gran final se celebrará el 18 de junio en el mismo espacio, donde el público decidirá quién se alza con el cinturón de campeón de esta décima edición.

Las entradas para la sesión del Teatre Principal de Castelló tienen un precio de dos euros y pueden adquirirse en taquilla y en la web del IVC.