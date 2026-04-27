Torrent acogerá en mayo el festival gastronómico 'Mamma Mia, Sapore d'Italia & All Star Cheesecake'

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VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Torrent (Valencia) acogerá del 28 al 31 de mayo el festival gastronómico y de ocio 'Mamma Mia, Sapore d'Italia & All Star Cheesecake', según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante cuatro días, Parc Central se transformará en un gran universo de experiencias donde la cultura italiana será la gran protagonista, acompañada de una variada programación pensada para todos los públicos.

"Este nuevo formato de evento va mucho más allá de una feria gastronómica tradicional, ofreciendo una propuesta integral que combina alta cocina, entretenimiento y actividades familiares en un mismo recinto", han apuntado las mismas fuentes.

El corazón del festival será 'Mamma Mia, Sapore d'Italia', un homenaje a la riqueza y diversidad de la gastronomía italiana. Reconocidos restaurantes ofrecerán una cuidada selección de platos que recorrerán Italia de norte a sur, desde la auténtica pizza napolitana elaborada en horno tradicional hasta especialidades como pasta fresca, risottos, recetas de la cocina tradicional y antipasti. La oferta se completará con dolci y gelatos típicos, café italiano y propuestas innovadoras que fusionan tradición y vanguardia culinaria.

A esta experiencia se suma 'All Star Cheesecake', la mayor competición de tartas de queso del país. En ella participarán algunos de los mejores obradores y restaurantes, que competirán por alzarse con el título a la mejor cheesecake. Este atractivo concurso reunirá elaboraciones que van desde los sabores más clásicos hasta las creaciones más innovadoras, generando una gran expectación entre el público asistente.

Pero el festival va aún más allá de la gastronomía. La programación ha sido diseñada para ofrecer una experiencia completa, dinámica y en constante actividad. El público podrá disfrutar de actuaciones musicales en directo que llenarán el recinto de ambiente y energía, exhibiciones de escuelas de baile que aportarán ritmo y espectáculo, así como una amplia zona infantil para que las familias vivan el evento al completo.

Además, el recinto contará con una gran zona market donde se podrán encontrar productos artesanales, propuestas creativas y artículos únicos. También habrá un Tattoo Truck para quienes deseen llevarse un recuerdo permanente del festival, así como una amplia oferta de bebidas que acompañará cada momento de la experiencia.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la "relevancia" de esta iniciativa para la ciudad: "Este festival representa una apuesta clara por dinamizar Torrent, atraer visitantes y ofrecer a nuestros vecinos propuestas de calidad. Es un evento pensado para disfrutar en familia, con amigos y para proyectar nuestra ciudad como un referente en la organización de grandes citas", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que "la combinación de gastronomía de alto nivel, una competición nacional de gran atractivo y una oferta de ocio tan completa convierte este evento en una oportunidad única para posicionar a Torrent en el mapa de los grandes festivales".