Torrent bucea en su pasado con la digitalización de documentación histórica de los siglos XIX y XX

Torrent inicia una nueva fase de digitalización de su Archivo Histórico con documentos que recorren varios siglos de historia de la ciudad - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia), a través del Archivo Histórico Municipal, ha iniciado un nuevo proyecto de digitalización de documentación histórica que permitirá "seguir avanzando en la conservación, protección y difusión del patrimonio documental de la ciudad".

Esta actuación da continuidad al trabajo desarrollado durante los últimos años para preservar testimonios escritos de la historia de Torrent y facilitar su consulta a investigadores, estudiantes y ciudadanía.

La nueva fase comprende una variada selección de documentos, principalmente de los siglos XIX y XX, que ofrecen información sobre la organización municipal, la evolución de la población, la vida cotidiana y diferentes acontecimientos que marcaron la historia de la localidad.

Entre los fondos incluidos se encuentran las actas de los plenos municipales correspondientes a los periodos comprendidos entre 1884 y 1889 y entre 1973 y 1976, así como censos de población de los años 1875, 1889, 1901, 1903, 1905, 1907 y 1912. También se digitalizarán las cédulas personales comprendidas entre 1922 y 1925, documentos que aportan información sobre la población y la administración de la época.

Uno de los aspectos "más interesantes" de esta nueva actuación es la recuperación digital de expedientes que permiten acercarse a episodios poco conocidos del pasado torrentino, destaca el consistorio en un comunicado.

Entre ellos, figura un expediente fechado el 27 de febrero de 1863 que contiene el reglamento para la instalación del servicio de serenos en la villa, una muestra de cómo se organizaba la vigilancia y seguridad de las calles hace más de 160 años.

También destaca un documento de 1834 relativo al reparto de 15.000 reales de vellón entre los vecinos de Torrent para sufragar un pleito con el duque de Medinaceli y la Iglesia Metropolitana de Valencia por los derechos señoriales y decimales en el término de Chiva.

JURAMENTO DE LA REINA ISABEL II

La documentación incluye otros testimonios "de gran interés", como el expediente de proclamación y juramento de la reina Isabel II por parte del Ayuntamiento de Torrent, fechado en noviembre de 1843, y una copia certificada de las ordenanzas de campo y huerta de la Encomienda de Torrent de 1577.

Llama igualmente la atención un documento de noviembre de 1864 que recoge la organización de una suscripción de donativos voluntarios para socorrer a los pueblos de Alzira y otras localidades de la Ribera del Júcar afectados por las graves inundaciones del 4 de noviembre de aquel año. Un testimonio histórico de la solidaridad con las poblaciones vecinas ante una catástrofe natural.

A estos fondos se suman expedientes relacionados con el reparto del cupo de sal entre los vecinos en 1830, el sostenimiento de una compañía de fusileros en 1833, el nombramiento de alcaides de la cárcel entre 1870 y 1873 y un proyecto de 1869, acompañado de planos, para aumentar el caudal de las aguas destinadas al riego en las fuentes del barranco de Torrent.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de continuar recuperando y protegiendo estos testimonios históricos, señalando que "la historia de Torrent está escrita también en estos documentos que nos cuentan cómo vivían nuestros antepasados, cómo se organizaba nuestra ciudad y cuáles eran sus necesidades y preocupaciones". "Son páginas de nuestra propia historia que tenemos la responsabilidad de conservar para las próximas generaciones", ha aseverado.

"Resulta curioso descubrir documentos que nos hablan de la solidaridad de los torrentinos hace más de 160 años, de los problemas que afrontaba nuestro municipio o de las decisiones que tomaban sus representantes. Detrás de cada expediente hay una parte de la vida de Torrent, de las personas que nos precedieron y de la ciudad que hemos heredado", añade la primera edil.

Esta nueva actuación se enmarca en el trabajo desarrollado por el Archivo Municipal a través del proyecto DocuTorrent, que ha permitido avanzar progresivamente en la digitalización de sus fondos históricos.

En 2023 se puso en marcha una fase de digitalización de aproximadamente 25.000 páginas de documentación histórica, entre ellas cabreves de los siglos XVI al XVIII, actas municipales y boletines de información municipal. En 2024 se anunció una segunda fase que comprendía más de 25.000 imágenes de fondos documentales, con libros de luismos, censos, padrones, publicaciones festivas y ejemplares históricos de la revista Torre.

Este trabajo ha ido acompañado de la mejora del acceso público a la documentación. En enero de 2025, el Archivo Municipal estrenó una nueva página web que permite consultar fondos digitalizados a través del Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa (SAVEX), con documentación histórica accesible desde cualquier lugar.

La digitalización permite reducir la manipulación de los documentos originales, favoreciendo su conservación y facilitando al mismo tiempo la investigación histórica y el conocimiento del pasado de Torrent.

El concejal de Cultura y responsable del Archivo Histórico, Aitor Sánchez, ha explicado que "con esta nueva fase seguimos ampliando un trabajo que nos permite recuperar documentos de enorme interés para conocer la evolución de nuestra ciudad". "Desde los antiguos censos de población hasta los expedientes sobre seguridad, agricultura o administración municipal, cada documento nos ayuda a reconstruir cómo era el Torrent de otras épocas", ha afirmado.