Torrent homenajea a las víctimas del accidente de metro en el XX aniversario y reafirma su "compromiso con la memoria"

Torrent conmemorará el 20 aniversario del accidente de Metrovalencia con un acto institucional en recuerdo de las víctimas - AYUNTAMIENTO TORRENT

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent conmemorará el próximo viernes, 3 de julio, el vigésimo aniversario del accidente de Metrovalencia de 2006 con un acto institucional en recuerdo de las víctimas, las personas heridas y sus familias.

El homenaje comenzará a las 12:40 horas en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez, frente a la plaza de la Unión Musical.

El acto responde al acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Torrent, que aprobó una declaración institucional para "mantener vivo el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana y que afectó de una manera especialmente profunda a la ciudad", recuerda el consistorio en un comunicado.

El accidente ocurrido el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y dejó 47 heridas. Veinte años después, Torrent "volverá a reunirse para rendir homenaje a las víctimas y expresar su respeto, cercanía y reconocimiento a todas las familias afectadas", añaden.

TRES MINUTOS DE SILENCIO Y UNA OFRENDA FLORAL

La conmemoración se iniciará con la interpretación de música de cuerda. A las 13:03 horas se guardarán tres minutos de silencio en memoria de las personas fallecidas y en reconocimiento a las personas heridas y a sus familias.

A continuación, el secretario del Ayuntamiento dará lectura a la declaración institucional aprobada por unanimidad por la corporación municipal, un texto que "reafirma el compromiso de Torrent con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la dignidad de las víctimas".

Posteriormente, agentes de la Policía Local depositarán una ofrenda floral ante el monumento, acompañados por la alcaldesa de Torrent y los portavoces de los grupos municipales. El homenaje concluirá con la interpretación de una última pieza musical.

La declaración institucional pone en valor la dignidad, la entereza y la perseverancia mostradas durante estas dos décadas por las familias de las víctimas, así como la solidaridad, la cercanía y el acompañamiento ofrecidos por la ciudadanía de Torrent desde el primer momento.

Con este acto, el Ayuntamiento reafirma su responsabilidad institucional de preservar la memoria de las víctimas y transmitirla a las generaciones futuras, manteniendo vivo el recuerdo de unos hechos que dejaron una profunda huella en toda la ciudad.