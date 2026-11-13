Torrent homenajeará a Concha Piquer con un espectáculo teatral y musical por su 120 aniversario

Concha Piquer - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditori de Torrent (Valencia) se convertirá el próximo martes 1 de diciembre, a las 19 horas, en el escenario de un homenaje a Concha Piquer, una de las grandes figuras de la canción española, con motivo del 120 aniversario de su nacimiento.

El espectáculo 'Concha Piquer · Suspiros de España' ofrecerá una propuesta que combinará teatro y música para recordar la trayectoria y el legado artístico de la conocida como la dama de la copla.

Esta producción, concebida como una égloga teatral y musical, contará con la participación de los solistas de la Sinfónica del Mediterráneo, bajo la dirección artística y musical de Juan Antonio Ramírez, detalla el Ayuntamiento de Torrent.

La propuesta, de carácter gratuito, invitará al público a reencontrarse con el universo artístico de Piquer a través de una puesta en escena que evocará la atmósfera de los grandes teatros de principios del siglo XX, con el glamour, la pasión y la intensidad emocional que caracterizan a la copla española.

La música y la interpretación teatral se unirán en una velada que combinará interpretación vocal, narrativa escénica y acompañamiento instrumental en directo, con un repertorio cuidadosamente seleccionado para recordar algunas de las canciones más emblemáticas de la artista, como 'Ojos verdes', 'Tatuaje' y 'En tierra extraña'.

Concha Piquer marcó una época en la música española gracias a su voz, su personalidad escénica y su capacidad interpretativa. Su legado permanece en la memoria de varias generaciones y constituye una parte fundamental de la historia de la canción popular. Este espectáculo nace con la voluntad de reivindicar su figura y acercar al público la fuerza emocional y cultural de la copla.

Las invitaciones gratuitas ya están disponibles hasta fin de existencias. El público general puede recogerlas en el Ayuntamiento de Torrent.

'Concha Piquer · Suspiros de España' cuenta con la colaboración de la Diputació de València y reúne al Ateneo Mercantil de Valencia, el Ayuntamiento de Torrent, l'Auditori de Torrent, la Sinfónica del Mediterráneo e Innovarts Music Productions.