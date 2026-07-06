Torrent, Gandia, Paterna y Algemesí activan medidas preventivas ante el calor como cañones de agua y refugios climáticos

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Torrent, Paterna y Algemesí (Valencia) han puesto en marcha medidas preventivas, como la activación de cañones de agua y refugios climáticos, con motivo de la ola de calor, el riesgo extremo de incendios y las alertas y previsiones emitidas por la Aemet y el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Generalitat.

Según ha informado el Ayuntamiento de Torrent en un comunicado, su alcaldesa, Amparo Folgado, ha presidido este lunes la reunión del centro de coordinación operativa municipal (CECOPAL) en la que han participado miembros del equipo de gobierno, los secretarios generales del Ayuntamiento, la abogada de la ciudad, técnicos de las áreas de Intervención General, Servicios Sociales e Innovación e Informática, así como representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y personal municipal implicado en la coordinación del dispositivo.

Durante la reunión se ha acordado la clausura, precinto y cierre de los paelleros situados en las áreas recreativas de la Marxadella y la Canyada del Conill, así como la activación preventiva manual de los cañones de agua SIDEINFO en El Vedat, a primera hora de la mañana, para favorecer el refresco de la zona, además de su activación automática cuando se cumplan las condiciones técnicas establecidas.

El CECOPAL también ha acordado prohibir tracas, mascletàs y fuegos artificiales en todo el término municipal, recordar la prohibición vigente de realizar quemas agrícolas y recomendar evitar el uso de paelleros y barbacoas en parcelas privadas, especialmente ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales.

Asimismo, se ha activado la red municipal de refugios climáticos, integrada por el hall del Ayuntamiento de Torrent, la Biblioteca Metro, la Biblioteca de la Casa de la Cultura, la Sala de Lectura de Parc Central, la Casa de la Dona, Espai Jove y CIJ, el Centro de Mayores Virgen del Olivar y los cuatro centros sociales municipales.

A estos espacios se suman las fuentes de agua refrigerada situadas en Obispo Benlloch, Metro Avinguda, Avenida Olímpica, Pati Padre Deusa y El Vedat, que permanecen disponibles para la ciudadanía como puntos de apoyo frente a las altas temperaturas.

Como medida adicional, el Ayuntamiento va a instalar ocho ventiladores industriales en los campus sociales y de Educación Especial, con el objetivo de reforzar la protección de los menores y usuarios más vulnerables ante el episodio de altas temperaturas.

En relación con las actividades al aire libre, se aconseja no realizar actividades físicas o deportivas durante las horas de mayor incidencia de la alerta. En el caso de los campus deportivos y escolares, se recomienda desarrollar las actividades en zonas de sombra o en espacios interiores, evitando en todo momento la exposición directa al sol.

El CECOPAL también ha abordado las medidas extraordinarias que podrían adoptarse en caso de que la situación evolucionara a alerta roja por calor. En ese supuesto, el Ayuntamiento activaría las decisiones necesarias para proteger a la población, especialmente en relación con actividades al aire libre, instalaciones municipales, campus, uso del fuego y personal municipal que trabaja en el exterior, de acuerdo con los criterios técnicos y de prevención correspondientes.

PATERNA

En Paterna, la reunión del CECOPAL, presidida por el alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha permitido supervisar los recursos municipales disponibles para hacer frente a este episodio de calor extremo, reforzar la coordinación entre las distintas áreas y repasar las medidas preventivas ya activadas para proteger tanto a la ciudadanía como al entorno natural del municipio, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, durante el encuentro se ha acordado reforzar la difusión de recomendaciones de prevención y autoprotección dirigidas a la ciudadanía a través de los canales oficiales de información y comunicación del Ayuntamiento con el objetivo de informar a vecinos y vecinas sobre las medidas a adoptar durante este episodio de altas temperaturas, prestando especial atención a las personas mayores, menores y otros colectivos vulnerables.

Ante estas altas temperaturas, el Ayuntamiento también ha intensificado los riegos preventivos en el bosque de La Vallesa mediante los cañones del sistema inteligente GUARDIAN, una actuación preventiva destinada a mantener húmedas las zonas forestales de mayor riesgo y dificultar la propagación de un posible incendio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que el municipio dispone de cinco fuentes de agua refrigerada gratuita, distribuidas por diferentes puntos de la ciudad, para facilitar la hidratación de vecinos y visitantes durante los episodios de calor intenso.

Del mismo modo, permanecen ya habilitados los refugios climáticos con aire acondicionado en los centros educativos públicos de la ciudad que acogen la Escuela de Verano municipal.

ALGEMESÍ

El Ayuntamiento de Algemesí ha adoptado varias medidas preventivas. Destaca la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de las escuelas multideportivas municipales. El polideportivo municipal quedará abierto únicamente para permitir el acceso a la piscina de Verano. Igualmente, también quedan suspendidas todas las actividades dirigidas a personas mayores y de la tercera edad.

En cuanto a las escuelas de verano municipales, de los centros educativos y del tejido asociativo local, la jornada tendrá que finalizar, como máximo, a las 12.30 horas. Además, únicamente se permitirán actividades al aire libre con agua hasta las 11.00 horas. El cementerio municipal cerrará sus puertas a las 12.30 horas.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha reforzado las medidas de prevención dirigidas al personal municipal que desarrolla su actividad al exterior. A la equipación de protección individual habitual se ha añadido crema solar y repelente antimosquitos, y se facilitará agua fresca durante la jornada para reducir el riesgo de golpes de calor y situaciones de deshidratación, segúnha informado en un comunicado.

En este sentido, el primer edil ha recordado la importancia que los familiares mantengan un contacto permanente con las personas mayores, especialmente con aquellas que viven solas; que las mascotas dispongan siempre de un lugar fresco, con sombra y agua suficiente, y no sean dejadas nunca dentro de vehículos cerrados; así como consultar la evolución de las alertas a través de canales oficiales.

Si alguna persona necesita protegerse del calor mientras se encuentra en la calle, puede refugiarse temporalmente en el edificio municipal abierto más próximo, donde dispondrá de un espacio climatizado y de agua fresca.

GANDIA

El Ayuntamiento de Gandia también ha informado de que ha reunido el CECOPAL con la participación de responsables políticos y técnicos municipales, Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil, para analizar la situación y coordinar las medidas necesarias para proteger la ciudadanía.

El CECOPAL ha acordado poner en marcha una serie de medidas extraordinarias que estarán vigentes hasta el final del aviso. Las piscinas municipales de Beniopa y Roís de Corella ampliarán su horario de apertura hasta las 22.30 horas. Las instalaciones permanecerán abiertas de 11 a 14.30 horas y de 16.30 a 22.30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo.

Por otro lado, quedan suspendidas las actividades deportivas municipales al aire libre mientras duro la situación de alerta, a excepción de las actividades acuáticas.

Además, el Ayuntamiento habilita como espacios climáticos seguros los centros sociales de Corea i Joan Climent, así como el Museo Arqueológico de Gandia (MAGa), que estarán abiertos de 10 a 20 horas para todas aquellas personas que necesitan refugiarse de las altas temperaturas.