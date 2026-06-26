Torres afronta el Comité Federal del PSOE con la voluntad de "culminar" la legislatura: "Queda un año por delante"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (2d), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que afronta el Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado 27 de junio con la voluntad de "culminar" la legislatura, a la que todavía le "queda un año por delante".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este viernes después de la reunión de la Comisión Mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados en la Comunitat Valenciana por la dana, celebrada en Algemesí (Valencia), preguntado por la reunión del Comité Federal.

"Lo afronto y lo afrontamos como un partido de gobierno que lo está en muchísimas administraciones e instituciones en una legislatura que le queda aún un año por delante", ha expresado.

También, ha agregado el ministro, con "la voluntad de culminar la misma y seguir aportando lo mejor en nuestro trabajo para que tengamos un país menos desigual, con más oportunidades, con más personas trabajando y con empleos más dignos". "Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España", ha reivindicado.