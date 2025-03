Torres (BBVA) espera que la CNMC autorice en "próximas semanas" la OPA sobre el Sabadell y que concluya antes de verano

Ve con "normalidad" la vuelta del Sabadell a Catalunya e insiste en que esta decisión "no afecta para nada" a la operación

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBVA, Carlos Torres, espera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tome una decisión en las "próximas semanas" sobre la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) planteada sobre Banco Sabadell. En este sentido, estima que la operación podría concluir antes de verano, siempre que este organismo diera el visto bueno a la propuesta --que sigue analizando en fase dos--.

Así lo ha indicado este jueves durante un foro organizado por el diario 'Información' en Alicante. "Quizá ahora me resisto a dar una previsión concreta porque no está en mi mano, está en manos de la CNMC y es la autoridad la que tiene que resolver cuando y como crea conveniente", ha apuntado.

En este sentido, ha subrayado los "compromisos" de BBVA al plantear esta operación y ha recordado que, si finalmente la CNMC emite una resolución favorable, será el momento en el que cada uno de los accionistas del Sabadell tendrá que decidir "si quiere canjear sus acciones en esta ecuación tan atractiva" que, a su juicio, ofrece su entidad, "con un impacto muy positivo en los beneficios por acción", que tendrán quienes acudan al canje, según Torres.

Asimismo, el presidente de BBVA ha reconocido que "no teme" que el Gobierno de España pueda imponer condiciones a la operación, algo que "no sería bueno". Por tanto, espera que "no haya nada en el camino que pueda impedir que sean los accionistas" del Sabadell "los que tomen la decisión, que es lo que tiene que ocurrir cuando el mercado de capitales funciona bien". Todo ello, "máxime viendo los compromisos" presentados "no solo en competencia", sino también en "inclusión social y cohesión territorial".

De hecho, Torres ha recalcado que es la CNMC la que analiza la operación, "como se ha hecho en las concentraciones que ha habido en el sector financiero en nuestro país y en ninguna de ellas ha habido nada que impidiera que se llevaran a cabo".

"Confío en que sean los accionistas los que puedan decidir. El accionista es el rey, como cada uno con su propiedad. Cuando uno quiere vender su casa, pues es uno el que decide si la vende o no. Cualquier interferencia en ese proceso no es buena en una economía como la que tenemos de mercado, en la que la propiedad es la que debería decidir, una vez que alguien haya analizado", ha apostillado.

Durante su participación en el foro, Torres ha recalcado que "el tamaño importa" en el sector bancario y financiero, como también en otros ámbitos como el de las telecomunicaciones, la energía, el digital y el tecnológico, porque "Europa necesita empresas más grandes capaces de competir". "Ese es un poco el racional que hay detrás de la operación", ha añadido, para posteriormente incidir en la "búsqueda de eficiencia a través del tamaño".

Además, ha asegurado que, aunque con sus diferencias, Sabadell y BBVA son dos bancos "complementarios": "Nos gusta la geografía española y queremos crecer aquí. Es una apuesta por las regiones donde Sabadell tiene mayor presencia, como puedan ser Cataluña y la Comunitat Valenciana, también en Asturias y en otras regiones de España".

"NATURALIDAD"

Preguntado por una valoración sobre la decisión de Banco Sabadell de mover su sede de Alicante (Comunitat Valenciana) a Sabadell (Catalunya), el presidente de BBVA ha asegurado que su entidad la ve con "naturalidad" y que "no afecta para nada" a la OPA.

En este sentido, señala que BBVA respeta la decisión de este regreso, "que corresponde al consejo de Banco Sabadell": "De la misma manera que decidieron en su día, como ellos mismos dicen, salir de Sabadell, ahora deciden volver. Quizá tenga que ver con el entorno político y social que existe ahora en Catalunya frente al que existía cuando tomaron la decisión de venir aquí --a Alicante--. Entiendo el impacto que eso pueda tener simbólico en Alicante, pero en lo que respecta a la operación no la afecta para nada. Nuestro compromiso es total con los territorios en los que estamos".

De otro lado, Torres ha aseverado que BBVA es "muy consciente" de la historia del Sabadell en la Comunitat Valenciana y en Alicante, "sobre todo" por lo que supuso la integración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Así, asegura que "tiene en cuenta el simbolismo que eso acarrea" y que, en consecuencia, la entidad "será sensible a ese aspecto".

"MODELO MULTITERRITORIAL"

En este punto, ha destacado el "compromiso" del BBVA con un "modelo multiterritorial", en el que entran puntos como "Bilbao, Madrid, Sant Cugat, Málaga y Alicante", con independencia de las sedes que esta entidad tiene en otros puntos del mundo.

"No puedo concretar nada ahora porque sería prematuro, precisamente, porque querríamos trabajar también con el equipo de Sabadell sobre qué tiene sentido y eso lleva su tiempo, pero el compromiso es que sí somos un socio estable y comprometido de la Comunitat y de sus empresas y nuestro objetivo es seguir creciendo en presencia y negocio en Alicante", ha apuntado.

PERSONAL Y OFICINAS

En otro orden de cosas, preguntado por si le preocupa la duplicidad de oficinas para la atención personalizada y sobre qué ocurrirá con los empleados de ambas entidades si se acaba materializando la OPA, Torres ha manifestado que "no es una operación de reducir mucho el empleo", aunque "obviamente afectación siempre hay" ante duplicidades "donde se pueden producir ahorros".

"En esta operación el componente de reducción de personal tiene muchísimo menos peso, no es inexistente, pero tiene muchísimo menos peso", ha agregado el presidente de BBVA, quien posteriormente ha enfatizado su compromiso con "no cerrar ninguna oficina que esté a más de 300 metros de alguna otra" perteneciente a su entidad y "no abandonar ningún municipio en el que haya menos de tres competidores".