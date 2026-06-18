Torres, sobre Zapatero: "Estamos absolutamente confiados en que va a poder demostrar su inocencia"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (c), este jueves en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene, como "todos", derecho a la presunción de inocencia y que las investigaciones judiciales que le afectan están en un "estado embrionario". "Estamos absolutamente confiados en que va a poder demostrar su inocencia", ha sostenido.

En estos términos se ha expresado este jueves Torres en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado sobre qué le parece que Zapatero no aporte más información sobre las joyas que le fueron intervenidas en su despacho, tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros, y sobre si considera que la imputación del expresidente responde a una conspiración por parte de Estados Unidos.

Zapatero declinó este miércoles hablar acerca de las joyas ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, aunque sí negó haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Además, este jueves se ha conocido que el magistrado instructor del caso ha acordado declarar imputadas a las hijas del expresidente Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

"Ayer fui interpelado en el Congreso de los Diputados. Me presentó la interpelación el principal partido de la oposición y durante 15 minutos aproximadamente respondí diciendo claramente a, este caso, el Partido Popular (PP), pero también lo hago a la opinión pública, que si hablamos de la separación de poderes, respetémoslos", ha agregado Torres.

Y ha proseguido: "Una cosa es el poder Legislativo, otro el poder Ejecutivo y otro es el poder Judicial. La presunción de inocencia no son tres palabras vacuas, es un derecho que tenemos todos. Por supuesto, también el presidente Zapatero. Estamos, además, en el embrión de las investigaciones", ha aseverado.

REPROCHES AL PP

Además, Torres ha afeado al PP que pida "responsabilidades" e "incluso" un "adelanto de elecciones" al Gobierno de Pedro Sánchez, que "no" tiene "ninguna condena". "Ellos en el año 2018 recibieron una condena de la Audiencia Nacional y no convocaron elecciones, por tanto, no hay coherencia en la petición que hacen, porque, repito, cuando gobernaban no convocaron elecciones. Para eso está la moción de censura", ha aseverado.

"Les decía que sean valientes y que presenten una moción de censura, del mismo modo también, decía ayer, que estamos ante el embrión de investigaciones. Curiosamente, poco después, y precisamente ante las declaraciones del presidente Zapatero, el propio juez ha dicho que estamos en el estado embrionario de esas investigaciones", ha añadido.

El ministro ha pedido dejar que "la justicia camine" y ha apostillado: "También la opinión pública de los medios de comunicación. Creo que es muy importante si creemos en la justicia, nosotros creemos en la justicia, que dejemos que la justicia avance, camine, investigue, haga los pasos que sean pertinentes".