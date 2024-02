Los torreznos del bar Estraperlo de Castelló representarán a la Comunitat en la final del Mejor Torrezno del Mundo

CASTELLÓ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Concurso de El Mejor Torrezno del Mundo ha buscado por primera a su representante en la Comunitat Valenciana y el ganador ha sido el bar de pintxos Estraperlo ubicado en Castelló de la Plana. Su "buen hacer y la perfecta presentación de este manjar de la cocina soriana que tanto deleita a los paladares valencianos" le han hecho que represente a la Comunitat Valenciana en la final de El Mejor Torrezno del Mundo que será el próximo 10 de marzo en Burgo de Osma.

Rafael Argaiz, artífice de estas "barritas energéticas" es vasco, de Bilbao, pero de familia soriana y veraneó muchos años de su infancia en el pueblo de Berlanga de Duero. Lleva desde hace 8 años este local de pintxos y siendo, gracias a sus torreznos, uno de los embajadores de la gastronomía soriana en Castellón y haciendo los mejores Torreznos de la Comunitat Valenciana.

Sus clientes así los atestiguan pues la torre de Torreznos de Soria es una de las tapas que no falta ningún día ni a ninguna hora en su barra. "He trabajado mucho el Torrezno pues aquí en la costa tenemos unas condiciones meteorológicas más adversas para que salga perfecto. Nuestra humedad hace que no sea tan fácil que la corteza suba, salga brillante y crujiente. Pero con tiempo lo hemos conseguido y ahora puedo decir que soy capaz de poder llevarme el campeonato nacional", ha señalado Rafael Argaiz.

La gran afición al buen Torrezno de Soria en la Comunitat Valenciana hace que este gran aperitivo se vea cada vez con mayor frecuencia en las barras de los bares. Los participantes tuvieron que llevar varios torreznos perfectamente fritos y sabrosos de la Marca de Garantía Torrezno de Soria para una cata a ciegas en la que se valoró tanto el sabor, como el aroma, la textura y la presentación de uno de los productos embajadores de la gastronomía de Soria. Uno de los parámetros que más se analizó en cada uno de los torreznos fue el crujir de la corteza al ser partido.

En la categoría de aficionados -personas que no se dedican al mundo de la hostelería o cocina- pero que son grandes amantes de este embajador de la gastronomía de Soria la representante de la Comunitat Valenciana será Carmen Morales Hernández.

Esta semifinal de la Comunitat Valenciana contó con 4 restaurantes -2 de Valencia y 2 de Castellón- y otros 4 cocineros aficionados. La Marca de Garantía Torrezno de Soria y el restaurante Virrey Palafox de la villa soriana de El Burgo de Osma, junto con la Cámara de Comercio, son los convocantes de una de las pruebas gastronómicas con más solera de Soria y Castilla y León.

Los finalistas de Valencia se sumarán al resto de finalistas que han sido seleccionados durante el mes de febrero en diversas localidades de Soria, Navarra, Burgos, Zaragoza y Madrid para competir en la gran final que se celebrará en El Burgo de Osma el próximo 10 de marzo.

En el restaurante Virrey Palafox deberán realizar una demostración y elaboración en directo de un Torrezno de Soria tradicional ante el público y, posteriormente, un jurado gastronómico catará a ciegas cada uno de los platos donde se valorará no sólo el sabor y textura, ese crujir de la corteza, el magro meloso, sino también la presentación, el tamaño.

El premio para el ganador y finalista de la categoría profesional será un diploma y un trofeo, además del distintivo que la Marca de Garantía Torrezno de Soria asigna anualmente al Mejor Torrezno del Mundo y, con ello, entrar en la selecta lista de establecimientos catalogados como elaboradores del Mejor Torrezno del Mundo. Además de poder participar en una demostración de cocina en la edición de este año del Salón Alimentaria de Barcelona que tendrá lugar en el mes de marzo.

En la categoría aficionados se establecen tres premios: para el ganador, un premio llamado 'Un fin de semana muy cochino' compuesto de dos noches para dos personas en el hotel Castilla Termal de El Burgo de Osma y dos comidas para dos personas en el Restaurante Virrey Palafox, trofeo y diploma. Para el segundo clasificado 'Un fin de semana cochino', habrá una noche para dos personas en el hotel Castilla Termal de El Burgo de Osma y una comida para dos personas en el Restaurante*Virrey Palafox, y diploma. Y para el tercer clasificado, una comida para dos personas en el Restaurante Virrey Palafox junto con diploma.