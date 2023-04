Torró ve "intencionalidad y manipulación" en la sentencia de Tele 7: "¿Por qué no esperar a después de elecciones?"

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El excalcalde de Gandia Arturo Torró ve "claramente una fea intencionalidad y manipulación" en el momento en el que se ha publicado la sentencia del caso Tele 7, que le condena a tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el Ayuntamiento, cuando era el primer edil del PP en la localidad.

En un comunicado, Torró subraya que la sentencia no es firme, ya que contra ella cabe recurso, y formula una serie de preguntas: "¿Cómo puedo conocer la sentencia desde el Martes Santo? y ¿cómo me pueden haber informado desde Madrid cuando el juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia, y teóricamente, la sentencia no estaba todavía dictada?"

Asimismo, se refiere a la ministra de Ciencia, Diana Morant, exalcaldesa socialista de Gandia, de la que ha subrayado que "se sienta todos los martes con el ministro Marlaska en el Consejo de

Ministros" y afirmó "públicamente en un mitin celebrado el

pasado 2 de abril en Gandia" que le habían condenado.

"¿Cómo, con anterioridad a la publicación de la sentencia, el ministro Marlaska puede hablar del asunto en los corrillos "festivos" de Madrid?; ¿cómo es posible que se celebre el juicio en diciembre

y sale la sentencia justo antes de elecciones?", se pregunta y afirma que las decisiones judiciales "deberían estar marcadas solo y únicamente por el tribunal".

El exalcalde ha cuestionado "por qué no se le ha aplicado como a los separatistas" el nuevo Código Penal". "¿Será porque soy del PP? ¿Por qué siempre es el mismo fiscal el que se presta al juego y antes de que se celebre el juicio, pide mi inhabilitación hasta en tres ocasiones, si me declaro culpable?", se ha preguntado.

"Ante estas preguntas, no quiero decir lo que pienso porque sería no creer en la democracia, en la justicia y en la manipulación del voto", ha recalcado, para señalar que "al final, los más de 600.000 euros que se ha gastado el PSOE del dinero público de todos los gandienses, entre abogados y costas, han surtido efecto".