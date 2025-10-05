La tortilla de patatas del restaurante La Falda de Chamberí (Madrid), la mejor de España, según Alicante Gastronómica - PEPE OLIVARES

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mejor tortilla de España se sirve en La Falda de Chamberí (Madrid), según el fallo del jurado en el XVIII Campeonato Nacional Trofeo Tescoma, celebrado en la feria Alicante Gastronómica 2025.

El cocinero Alejandro Oliveira, ha sido el autor de la mejor tortilla de patatas de España 2025, que basa su secreto en elaborar una "tortilla normal, de patata, con la patata mona lisa, 12 huevos y unas 3 yemas", y eso si "sin cebolla; no somos anti-cebolla, pero nosotros lo hacemos siempre sin cebolla", ha declarado el ganador, quien ha resaltado la importancia de la calidad de los ingredientes esenciales como el huevo, la patata, el aceite y la sal.

En el palmarés se completa con un segundo puesto que ha recaído en La Teulada cafetería de Elche (Alicante) de Celia Clara Correira con una tortilla tradicional con patatas kennebec, muy cremosa y sin cebolla. El jurado ha concedido el tercer puesto a Pedro José Román del Cañadío de Santander, que ha elaborado una tortilla que "está destinada a barra, melosa, con la patata bastante frita y que tiene bastante cantidad de cebolla", ha comentado Román.

El impulsor del certamen, Rafael García Santos, preside un jurado compuesto por José Gómez, 'Joselito'; el maestro pastelero Paco Torreblanca; las periodistas Pepa Fernández, Paz Álvarez; y los cocineros Kiko Moya (dos estrellas Michelin, L'Escaleta), Carme Ruscalleda (dos estrellas Michelin, Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (dos estrellas Michelin, Maralba), y Alberto Ferruz (dos estrellas Michelin, BonAmb).

García Santos ha declarado que "el nivel de las 20 tortillas ha sido excelente, pero siempre hay cuatro o cinco que destacan" y de hecho "han sido necesario repetir hasta en tres veces la votación para determinar el ganador".

En el Campeonato - organizado en el marco del IV Congreso de la Tortilla de Patatas - han participado cocineros de Galicia, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana, quienes han contado con una hora para preparar en directo sus tortillas y someterlas al criterio del jurado, un evento que se ha celebrado en el escenario Lo Mejor de la Gastronomía, en el pabellón 1 de IFA Fira Alacant donde tiene lugar esta séptima edición de Alicante Gastronómica.

FINALISTAS

Los finalistas de esta edición han sido Alberto García Ponte (Mesón O Pote, Betanzos); Pedro José Román (Cañadío, Santander), Celia Clara Correia (La Teulada Cafetería, Elche), Pedro Miño (Adega Lastras, Betanzos), Alejando Oliveira (La Falda de Chamberí, Madrid), Egoitz López (Tortillería 5 Estrellas, Basauri), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel de Mercado), Carlos Olabuenaga (Tizona, Logroño), Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda de Duero), Samuel Curbeira (Ankha, Ferrol), Raúl Rubio (Txiki Bar y Tortillería, Vitora-Gasteiz), Pelayo Llavona (La Martinuca, Madrid), Esteban Rey (Zahara, Ferrol),

Asimismo, se incluyen a Adrián Cuevas (Hotel Cortijo Santa Cruz, Villanueva de la Serena), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Alvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Alejandro Díaz (Continental, Miranda de Ebro), Goizane Bilbao (El Atrio, Getxo), Dana Rotaru (Nou Pinet, Alicante) y Alberto Villegas (San Remo, Palencia).