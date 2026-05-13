Un total de 120 artistas ofrecen una "mirada emocional" de la ciudad en el X aniversario de 'València se Ilustra'

Ilustración de Ada Sinache - ADA SINACHE/REMITIDA RAMBLETA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Rambleta celebra el décimo aniversario del proyecto creativo 'València se Ilustra' con una gran exposición retrospectiva que reunirá obras de más de 120 artistas que, a lo largo de esta década, han ofrecido su visión personal de la ciudad a través de la ilustración.

La muestra, que se inaugurará el próximo viernes, 15 de mayo, propone un recorrido inédito por València construido a partir de las ilustraciones. Lejos de una organización cronológica, se traza "una mirada sobre la ciudad a través de los lugares, símbolos, tradiciones y formas de vida que las y los artistas han decidido representar: desde los barrios y sus espacios cotidianos hasta jardines, plazas, teatros, museos, comercios, costumbres populares o paisajes de la periferia como la huerta, las pedanías y las barracas".

De este modo, la selección invita a descubrir València "desde una mirada artística, emocional y vinculada a la experiencia de vivir la ciudad", explica el centro cultural.

Impulsado en 2016 por Rambleta y Cervezas Alhambra, 'València se Ilustra' nació con el objetivo de apoyar la ilustración local, fomentar la creación contemporánea y acercar este lenguaje artístico a nuevos públicos. Con el tiempo, el proyecto se ha consolidado como una de las iniciativas culturales de referencia en torno a la ilustración en València, construyendo una auténtica cartografía visual de la ciudad desde miradas diversas.

En esta evolución ha sido clave la incorporación de Cristina Chumillas como coordinadora y curadora desde 2018, reforzando la dimensión contemporánea del proyecto y su conexión con el contexto cultural de la ciudad.

REINTERPRETAR LUGARES EMBLEMÁTICOS

En sus primeras ediciones, 'València se Ilustra' invitaba a ilustradoras e ilustradores a reinterpretar lugares emblemáticos de València desde una mirada personal. Con el paso de los años, el proyecto fue evolucionando hacia planteamientos más abiertos y conceptuales, dando lugar a relatos visuales que interpretan la ciudad, la cuestionan y la celebran, incorporando reflexiones sobre cuestiones sociales, identidad, diversidad o convivencia.

A lo largo de estos años, 'València se Ilustra' ha desarrollado distintas etapas y formatos, llevando la ilustración a los distintos barrios de la ciudad, explorando la relación entre ilustración y diseño durante la Capitalidad Mundial del Diseño València 2022 y apostando en sus últimas ediciones por el talento emergente y la participación del público.

La exposición podrá visitarse gratuitamente en Rambleta, hasta el 31 de julio. Durante la presentación de la exposición, celebrada este miércoles en Rambleta, han participado Rocío Huet, directora de Rambleta; Cristina Chumillas, coordinadora y curadora de 'València se ilustra'; Joana Alonso, Brand Manager Local de Cervezas Alhambra; y los ilustradores Martín Forés, Ada Sinache y Luis Demano.