Un total de 211 conductores, ante el juez en la Comunitat en septiembre por delitos contra la seguridad vial

IMAGEN DE ARCHIVO DE GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO
IMAGEN DE ARCHIVO DE GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO - GUARDIA CIVIL
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 14 octubre 2025 11:17

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana ha puesto a disposición judicial en septiembre a un total de 211 conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

De ellos, 102 pasaron a disposición del juez por conducir sin permiso o licencia --de los cuales 40 son por la pérdida total de puntos, 16 por ser privado cautelarmente por decisión judicial y 46 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 95 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; 10 por conducción temeraria; uno por exceso de velocidad; otro por abandono del lugar del accidente y dos por conducir con drogas en el organismo.

Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 47 conductores por carecer de permiso o licencia; 38 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por exceso de velocidad; otro por conducir con drogas en el organismo; uno por abandono del lugar del accidente y cuatro por conducción temeraria.

En la de Castellón se actuó contra 17 conductores por carecer de permiso o licencia; 19 conductores por conducir bajo los efectos del alcohol y uno por conducción temeraria.

Finalmente, en la provincia de Alicante, los agentes actuaron contra 38 conductores por carecer de permiso o licencia; 38 por conducir bajo los efectos del alcohol; uno por conducir con drogas en el organismo y cinco por conducción temeraria.

