Un total de 254 conductores, ante el juez en agosto por delitos contra la seguridad vial en la Comunitat

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil controlan el tráfico - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana puso en agosto a disposición judicial a un total de 254 conductores por presuntos delitos contra la seguridad vial, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Del total, 90 de los conductores pasaron ante el juez por conducir sin permiso o licencia --de los cuales 37 fueron por la pérdida total de puntos, cinco por ser privados cautelarmente por decisión judicial, uno por ser privado definitivamente por decisión judicial y 47 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia--; 152 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas; siete por conducción temeraria; uno por abandono del lugar del accidente y cuatro por conducir con drogas en el organismo.

En concreto, en la provincia de Valencia los agentes actuaron contra 42 conductores por carecer de permiso o licencia; 74 por conducir bajo los efectos del alcohol; dos por conducir con drogas en el organismo; uno por abandono del lugar del accidente y dos por conducción temeraria.