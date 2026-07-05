Un total de 30 centros educativos valencianos serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo el próximo curso

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VALENCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 260 centros educativos de todas las comunidades autónomas y de Melilla serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo el próximo curso 2026-2027 de los cuales 30 son de la Comunitat Valenciana, de los que 10 son escuelas mentoras.

De los centros seleccionados como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) diez son de la provincia de Valencia: el colegio Concha Espina II, IES Rafelbunyol, IES Benimàmet, colegio La Purísima (Alzira), Julio Verne School (El Vedat de Torrent), Nuestra Señora del Carmen de Gandía, Colegio Diocesano San José (Moncada), IES Alcalans (Montserrat), Fundación Educativa ACI, Colegio Esclavas SCJ (Benirredra) y IES Dr Lluís Simarro Lacabra (Xàtiva)

De Castellón serán embajadores el IES Francesc Ribalta, IES Gilabert de Centelles (Nules), IES El Torrelló (Onda), el IES Professor Broch i Llop y el IES Miralcamp ambos de Vila-Real mientras que en la de Alicante, el IES Severo Ochoa y IES Carrús, ambos de Elche, el IES La Mola (Novelda), CIPFP El Palmeral (Orihuela), el IES José Marhuenda Prats Pinoso

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) ha recibido 539 solicitudes de centros educativos de todo el país, una cifra superior a la del año pasado. Se han seleccionado un total de 260 escuelas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS. Además, 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como MEPAS (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

FOMENTAR CONOCIMIENTO DE EUROPA

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes.

Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana. Además de enseñar contenidos sobre la UE, el programa ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa.

Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.

A lo largo del curso 2025-2026, los centros participantes llevaron a cabo múltiples actividades vinculadas con la Unión Europea. Entre ellas, destacan los encuentros con eurodiputados españoles, las simulaciones del Parlamento Europeo o los encuentros EPAS autonómicos y regionales.

Además, algunos centros participaron en un encuentro transnacional junto a escuelas embajadoras de Chipre y Malta, celebrado en abril en Madrid.