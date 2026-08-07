Un total de 38 bandas emergentes integran el cartel del Pro Weekend

Alice Faye - REMITIDA PRO WEEKEND

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 formaciones musicales actuarán en la edición de 2026 de Pro Weekend, el Showcase & Conference Festival que se celebrará entre el 14 y el 17 de octubre en diversos espacios de Castelló de la Plana.

En la nómina de artistas emergentes destacan nombres como Koikoi (Serbia), Biuret (Corea del Sur), Ashleys, María Marín (España) y las castellonenses Killus y Falsonueve.

Al mismo tiempo, el festival de showcases y conferencias "pionero" en la Comunitat Valenciana ha puesto a la venta los abonos para asistir a todos los conciertos por un precio de 40 euros. Su adquisición permitirá ver todas las actuaciones en La Bohemia, Terra, Because, Roots, EACC y ECO Les Aules.

También están disponibles los pases Pro, que permiten acudir a los conciertos y, además, dan acceso a las conferencias, Campus, Networking y a la app de contactos. En este caso, el precio es de 80 euros. Ambos están disponibles en la web oficial de Pro Weekend, explica la organización en un comunicado.

El apartado internacional de grupos que actuarán en vivo en esta 12ª edición de Pro Weekend está integrado por A Primitive Evolution (Canadá), Alice Faye, Waverley y Wends (Escocia), Cucamaras, Debdepan y Mama Oh No (Inglaterra), Brooki, Dirty Faces, For Nina y Telekura (Irlanda), Biuret (Corea del Sur), Celavi y HMS Morris (Gales), Core Mato y Stain (Italia), Elastic Skies y FarMar (Austria), Gloory Hole (México), JoethePoet (Estados Unidos), Josy (Alemania), Koikoi (Serbia), Summer of Hate (Portugal) y Sunhill (Suecia).

En cuanto a la representación nacional la forman Ashleys y Momoy (Madrid), La Amenaza Constante (San Sebastián) y María Marín (Sevilla). Habrá representación castellonense con Chiva Flor, Comanche, Falsonueve, Hummer Lema, Kawak, Killus, Mardestellos, Pvta Misèria, Too Young To Die y Youthical Vybz Sound.

Más allá de un festival de música al uso, Pro Weekend ha apostado desde su origen, en 2015, por ser punto de encuentro y conexión de los agentes clave de la industria musical a nivel nacional e internacional.

El objetivo es conectar músicos, programadores, productores, técnicos, medios de comunicación, docentes y público para facilitar todos los engranajes de este sector. Uno de sus objetivos es favorecer la proyección internacional de artistas emergentes mediante nuevas contrataciones fuera de sus países de origen. Una meta cuyos resultados han ido a más con el paso de las ediciones.

Así, durante este 2026, producto de los acuerdos establecidos inicialmente dentro del marco de Pro Weekend, ha sido posible la participación de varios músicos castellonenses en diversos festivales europeos.

Han sido los casos de Kawak, en Focus Wales en Wrexham, MBM (Rumanía), Pitch Scotland (Glasgow), Nuremberg Pop (Alemania) y Parti Mosso (Italia). El grupo Loretta's ha participado en The Great Escape (Reino Unido), Hummer Lema en Pitch Scotland de Glasgow. Falsonueve en Parti Mosso (Italia) o Nadia Sheikh en NXNE (Canadá).

CHARLAS SOBRE LA INDUSTRIA

De manera paralela a los conciertos y showcases, se desarrollarán charlas sobre diferentes apartados de la industria musical a nivel internacional. Al tiempo que se abre la posibilidad de establecer contacto directo con profesionales de diferentes partes del planeta.

Para los profesionales y visitantes internacionales, el evento incorpora además un atractivo turístico, dando la oportunidad de conocer una ciudad bañada por el mar Mediterráneo, de ahí su lema 'Where Music Meets The Sea. Dive Into Pro Weekend'.

Pro Weekend cuenta con el apoyo institucional de Ajuntament de Castelló, Diputació de Castelló, Generalitat Valenciana, Ací Ara, Institut Valencià de Cultura, Mediterranean Musixx, AC/E (Acción Cultural Española), Gobierno de España, Ministerio de Cultura, PortCastelló, Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC), Unión Europea (Co-funded by the European Union) y Fundación Dávalos-Fletcher.

Además, cuenta con aliados estratégicos como Music From Ireland, Westside Music Sweden, Viva Sounds, Wild Paths, Austrian Music Export, Focus Wales, SAMA, PITCH, NBG Pop, RMA, Programa Suredo y Parti Mústic. Más los colaboradores Blackstar Amplification y IES Vila-roja.