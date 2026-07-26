Un total de 43 personas atendidas en centros sanitarios por el incendio de la Vall d'Uixó

Población desalojada, a 25 de julio de 2026, en la Vilavella, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 personas han sido atendidas en centros sanitarios a causa del incendio declarado este sábado en la localidad castellonense de ala Vall d'Uixó, informa la Generalitat.

De ellas, permanecen ingresadas 19, cuatro en Hospital de La Plana y cinco en el Centro Sanitario Integrado de Segorbe. Las otras diez son personas con enfermedad crónica que requieren oxígeno y permanecen ingresadas en el Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia La Magdalena.

Ante "la grave situación provocada por el incendio, los miembros del Consell con sus equipos continúan movilizándose para coordinar y prestar atención directa a los vecinos y vecinas de la zona", subraya la administración autonómica en un comunicado.

Desde la Generalitat se recuerda a la ciudadanía que se informe exclusivamente por los canales oficiales de la situación del incendio y sigan las recomendaciones.