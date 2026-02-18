Un total de 44 intervenciones en el centro penitenciario de Picassent previenen la entrada de droga en prisión en 2025

Intervenciones en Picassent - OPC

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias han intervenido hasta en 47 ocasiones en el 2024 y en 44 en el año 2025 al percatarse del intento de introducir droga en la prisión con motivo de las visitas familiares, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Este tipo de intervenciones son habituales, siendo 47 los delitos instruidos en el año 2024 y 44 en el 2025. Para ello, los agentes de la Guardia Civil trabajan codo con codo con los funcionarios de prisiones, quienes cuentan con un grupo de trabajo formado por cinco personas y un can. Este es el encargado de marcar a las personas que van al centro a visitar a internos portando sustancias estupefacientes.

En la mayoría de los casos, los autores portan la sustancia en el interior de su cuerpo. Este equipo recibe el nombre de 'grupo de control' y, una vez aprehendida la sustancia, el autor es llevado a los agentes establecidos en la seguridad del centro penitenciario para iniciar la instrucción del atestado y posterior remisión a la autoridad judicial.

Este grupo de control también interviene en el interior de las celdas de internos que se dedican al tráfico de drogas en la prisión. "Con ello se consigue eficacia reduciendo la cantidad de sustancias estupefacientes en el centro penitenciario", han apuntado las mismas fuentes.

Las dos últimas detenciones llevadas a cabo por estos hechos han sido las de un hombre y una mujer, de 39 y 40 años y de nacionalidad española, quienes trataron de introducir, el primero de ellos, 33 pastillas, 0.9 gramos de heroína, 60 gramos de hachís y 26.4 gramos de cocaína. El segundo, 25 gramos de hachís y tres gramos de cocaína. Se les atribuyen dos delitos contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Picassent en colaboración con funcionarios de prisiones. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Picassent.