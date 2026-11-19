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VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52 marcas han confirmado su participación en la Feria del Automóvil de València, que celebrará, 4 al 6 de diciembre en Feria Valencia, una "edición histórica en cuanto a representación de fabricantes".

De este modo, la cita reunirá "la mayor oferta de marcas de su trayectoria" y configurará un escaparate "especialmente representativo del mercado actual, con la presencia de los principales fabricantes internacionales y de las firmas tradicionales que cuentan con una consolidada trayectoria y una importante implantación comercial".

Entre las novedades destacan Geely, Changan, Y, Lepas, Xpeng, Zeekr, Bestune, Hongqi y 212, nueve fabricantes internacionales que se estrenan en la convocatoria. Su incorporación amplía las posibilidades de elección y refuerza la dimensión tecnológica de la feria, en un momento en el que la electrificación, la conectividad y las nuevas soluciones de movilidad están transformando el sector.

Entre las principales novedades, la organización llama la atención sobre perfiles "muy diversos". Entre ellos está Geely, uno de los grandes grupos internacionales de automoción, cuenta con una amplia experiencia en electrificación y se da la circunstancia de que se estrenará en València a las puertas de poner en marcha en Almussafes, junto a Ford, un nuevo centro de fabricación.

Por su parte, Changan destaca por su desarrollo tecnológico y su apuesta por los vehículos eléctricos e híbridos; Lepas llega con una propuesta de nueva generación orientada a la movilidad global; Xpeng se sitúa entre los fabricantes especializados en vehículos eléctricos inteligentes y conectados; y Zeekr apuesta por modelos eléctricos de posicionamiento prémium.

Completan las novedades Bestune, con una gama de vehículos de distintos segmentos; Hongqi, referente de la automoción de alta gama; 212, especializada en vehículos todoterreno de carácter aventurero, y Y, con una propuesta vinculada a la movilidad eléctrica.

A estas novedades se suma la incorporación de Panama Camper, que ampliará la oferta del certamen con su gama de vehículos de ocio y camperizados, abriendo nuevas posibilidades para quienes buscan soluciones de movilidad asociadas al turismo, los viajes y el tiempo libre.

Junto a las nuevas incorporaciones, el certamen contará con una extensa representación de fabricantes y marcas de referencia en el mercado español, muchos de ellos con una larga trayectoria y una sólida implantación entre los consumidores. Firmas como Renault, Volkswagen, Toyota, Ford, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Audi, SEAT o Citroën, entre otras, compartirán protagonismo con los fabricantes internacionales que se incorporan a esta edición.

La relación de participantes incluye también DS, Alpine, Honda, Dacia, Volvo, BYD, Opel, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Omoda, Jaecoo, Ebro, Mini, Cupra, MG, Nissan, Mazda, Lexus, GWM, KGM, Mitsubishi, Tesla, Skoda, Subaru, Lynk & Co y Polestar, además de las nuevas incorporaciones internacionales.

LA ELECTRIFICACIÓN GANA PROTAGONISMO

En este sentido, la ampliación de la presencia de fabricantes internacionales y su apuesta por las nuevas tecnologías llega en un momento especialmente significativo para el mercado de la automoción.

Los últimos datos de matriculaciones de las patronales nacionales del sector reflejan el avance de las nuevas formas de propulsión. En el conjunto de España, las ventas de turismos electrificados --eléctricos puros e híbridos enchufables-- acumulan un crecimiento del 43%, con 248.343 unidades matriculadas en lo que va de año.

Estos vehículos representan ya uno de cada cuatro turismos vendidos en 2026. Solo en octubre se comercializaron 33.664 turismos electrificados, que se sitúan como segunda opción de compra de los consumidores y representan aproximadamente una de cada tres matriculaciones del mes.

Esta evolución también tiene un reflejo destacado en el mercado valenciano. En la Comunitat Valenciana, las ventas de vehículos electrificados han aumentado un 40,28% entre enero y octubre, mientras que las matriculaciones de vehículos híbridos han crecido un 12,97% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto, la Feria del Automóvil de València ofrecerá una panorámica de las distintas tecnologías y alternativas de movilidad disponibles en el mercado. El visitante podrá conocer y comparar modelos eléctricos, híbridos y de combustión, así como sus prestaciones, equipamientos y soluciones tecnológicas, directamente a través de las marcas oficiales participantes.

Como otra de las principales novedades organizativas, la Feria del Automóvil concentrará este año su apertura en tres jornadas, del viernes 4 al domingo 6 de diciembre. El objetivo, explican, es "optimizar la actividad comercial y concentrar las visitas durante el fin de semana, facilitando la asistencia de los compradores y favoreciendo las oportunidades de venta para las marcas participantes".

Además, el certamen mantendrá la oferta de vehículos comerciales e industriales de hasta 3.500 kilos, una propuesta que ya obtuvo una excelente respuesta en la pasada edición y que volverá a tener su espacio dentro de la convocatoria.

Con todo ello, la Feria del Automóvil de València encara su próxima edición con la mayor representación de marcas de su historia, una oferta especialmente diversa y una presencia creciente de las nuevas tecnologías de movilidad. El certamen ocupará más de 50.000 metros cuadrados de superficie expositiva prevista en Feria Valencia.

SALÓN 2RUEDAS

Feria València también acogerá, del 27 al 29 de noviembre, el Salón 2Ruedas con una propuesta que "va más allá de una exposición comercial". El certamen reunirá en un mismo espacio las principales marcas del sector de la moto y la bici.

La programación que ha preparado el Salón además de la oferta comercial, la conforman "un sinfín" de exhibiciones y actividades que llevarán la emoción del motor a todos los aficionados. Los visitantes podrán disfrutar del Stunt Show, con espectaculares exhibiciones de habilidad y control sobre la moto; el Bike Trial, que pondrá a prueba la técnica y destreza de sus participantes; y las exhibiciones de trial indoor, donde los pilotos demostrarán su habilidad para superar obstáculos y recorridos de gran dificultad.

La agenda de actividades se completará con concentraciones moteras, encuentros de clubes, exhibiciones y demostraciones, además de otras sorpresas que convertirán el pabellón en un punto de encuentro para aficionados y profesionales. La feria contará también con propuestas de ocio y restauración, como una zona de food trucks, para disfrutar de la visita durante toda la jornada.

Entre los encuentros más destacados figura la concentración de Harley-Davidson, un encuentro especialmente atractivo para los seguidores de la emblemática marca y de la cultura motera. La celebración del Salón 2Ruedas coincidirá con la celebración del Gran Premio MOTUL de la Comunitat Valenciana, lo que situará a Valencia en el centro de la actualidad del motor durante todo el fin de semana.

Con más de 12.000 metros cuadrados de exposición en el pabellón 7, en el nivel 3 del Foro Norte, 2Ruedas aspira a reunir a más de 18.000 visitantes en una edición que combina negocio, novedades, ocio y pasión por el motor.

El salón abrirá sus puertas el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre de 11:00 a 20:00 horas, mientras que el domingo 29, como novedad, la jornada se desarrollará de 11:00 a 15:00 horas.