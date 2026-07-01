Un total de 95 directores de centros valencianos dimitieron durante la huelga educativa y 9 han ratificado la renuncia

Archivo - Concentración a favor de la educación pública ante Les Corts. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95 directores y directoras de centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana presentaron su dimisión en el transcurso de la huelga indefinida educativa en la enseñanza pública no universitaria de los que 9, además, la han ratificado.

Según los datos facilitados por la Conselleria de Educación, en el escrito de renuncia que llegó a la administración, hicieron constar que querían que su dimisión fuera revocada en el caso en el que se avanzara en las negociaciones.

Ante esta petición, la Conselleria de Educación, tras varias reuniones de las Direcciones Territoriales con las direcciones de los centros, decidió enviar una carta a través de la Carpeta Ciudadana para que los dimisionarios pudieran ratificar su petición o retractarse de ella, ya que, según inciden desde el departamento de Campanar, la normativa impide revocar esas dimisiones una vez formalizadas.

Las mismas fuentes señalan que "solo 9 de los 95 directores que presentaron la dimisión la han ratificado: uno en la provincia de Alicante y ocho en la de Valencia".

Las dimisiones se han presentado en las siguientes localidades: Oliva, Simat de la Valldigna, Tavernes de Valldigna, l'Alcúdia de Crespins, Bonrepós i Mirambell, Paiporta, Valencia, Benavites y Alicante, concretan.

SUSTITUCIONES

La administración agrega que 4 de los 9 directores dimitidos ya tienen sustituto y al resto se les está buscando y se espera que a lo largo de esta semana los tengan.

Por último, desde la Conselleria aseveran que "el procedimiento ha sido muy garantista para preservar la voluntad de los directores en uno u otro sentido".