Trabajador herido al caer desde una escalera mientras realizaba trabajos en la fachada de un edificio en La Vila Joiosa

Hospital Universitario Marina Baixa - GVA

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 55 años ha resultado herido por diversos traumatismos tras caer desde una escalera mientras realizaba trabajos en la fachada de un edificio en La Vila Joiosa (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha notificado sobre las 11.15 horas de este jueves y, hasta el lugar, el CICU ha desplazado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del SAMU.

El equipo sanitario atiende al hombre por diversos traumatismos y, posteriormente, es trasladado al Hospital Marina Baixa, de acuerdo a las mismas fuentes.