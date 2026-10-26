Un trabajador muere al sufrir un accidente en unas obras en la cubierta del CdT de Alicante

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 54 años ha muerto tras sufrir un accidente durante unas obras de adecuación energética en la cubierta del Centro de Turismo (CdT) de Alicante.

Fuentes de la Conselleria de Turismo consultadas por Europa Press han confirmado los hechos, que ocurrieron el pasado viernes, y que se trata de un empleado de la empresa que realiza esas actuaciones.

Al parecer, el trabajador cayó y sufrió ese accidente mortal, y su cadáver fue levantado el mismo día de los hechos. La Generalitat prevé presentar un informe al respecto esta semana, según las mismas fuentes.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que sobre las 13.30 horas fue alertado de lo ocurrido y que hasta el lugar se desplazó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, pero no hubo respuesta y confirmó su fallecimiento.