Una trabajadora de Borriana muere atropellada por un camión municipal, golpeado por otro vehículo

CASTELLÓ 19 May. (EUROPA PRESS) - -

Una trabajadora municipal de Borriana (Castellón) ha fallecido este martes tras ser atropellada por un camión de Vía Pública despues de que éste fuese golpeado por otro vehículo, según han informado fuentes del Ayuntamiento y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha registrado cuando la mujer se encontraba realizando trabajos en la avenida Cañada Blanch, a la altura del Camí Fondo, y un vehículo particular ha golpeado el camión municipal de Vía Pública, el cual ha atropellado a la trabajadora.

Los Bomberos han rescatado a la mujer, que se encontraba atrapada debajo del camión. El CICU, que ha recibido el aviso del accidente a las 11.00 horas, ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento de la mujer, de 52 años. Por otro lado, ha sido asistido un hombre de 83 años por contusión y ha sido trasladado a un centro de salud en la ambulancia de soporte vital básico.

El Ayuntamiento de Borriana ha lamentado el "trágico" fallecimiento de esta funcionaria del área de Vía Pública del consistorio y ha informado de que las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes ya están investigando las causas que han originado este "lamentable" accidente.

"En estos momentos de profundo dolor, la corporación municipal del Ayuntamiento de Burriana, en representación de toda la ciudad, traslada de manera oficial su más sentido pésame, apoyo y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de la trabajadora fallecida al servicio de la ciudad", ha señalado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, tras el fallecimiento de la funcionaria en acto de servicio, ha decretado dos días de luto oficial, como muestra de duelo. Durante estos días las banderas del Ayuntamiento de Borriana ondearán a media asta.

Además, ha convocado este miércoles, a las 12.00 horas, un minuto de silencio frente a las puertas del consistorio. También, se suspenden todos los actos previstos para el próximo viernes, 22 de mayo, en honor a la patrona de los funcionarios.