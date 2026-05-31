Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio rechazan su "brutal precariedad": "Merecemos un trabajo más seguro"

Manifestación en València de las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD). - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de la Comunitat Valenciana se han manifestado este domingo en València para exigir "un trabajo más seguro" en un sector "precarizado para las personas más vulnerables". En la protesta, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el SAD, se ha criticado la "brutal precariedad" de esta actividad y la "violencia patronal" que sufren sus empleadas.

Durante la manifestación, que transcurrido desde el Mercado Central hasta la Plaza de la Virgen, se han exhibido pancartas con los lemas 'El SAD prepara huelga estatal', 'Jubilación a los 60 ya', 'No a la bolsa de horas', 'SAD público 100%', 'Evaluación de riesgos laborales', 'Salarios dignos' y 'Mentiras y más mentiras, ayuntamientos cómplices', entre otros.

También se han escuchado proclamas como "El SAD no se vende, el SAD se defiende", "Con estas manos cuidamos a tus ancianos", "Arriba, todas a luchar, que se metan por el culo la violencia patronal", "Viva la lucha de la clase obrera", "Huelga, huelga" o "Todas a luchar".

La fundadora del movimiento de huelga del SAD en la Comunitat Valenciana, Amparo Faust, ha asegurado que las empleadas del sector "merecen más protección y tener un trabajo más seguro", ya que "actualmente este servicio está precarizado para las personas más vulnerables".

En referencia a las condiciones laborales que enfrentan, Faust ha remarcado que "hay empresas que no pagan ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" y que "los contratos son casi todos a jornada parcial". "Nos obligan a utilizar nuestro propio coche sin pagarnos la gasolina, nos hacen utilizar nuestros móviles y no nos pagan los datos. Igualmente, no tenemos evaluación de riesgos laborales", ha lamentado.

Asimismo, la fundadora del movimiento huelguista ha criticado la "violencia patronal" que padecen quienes trabajan en el SAD: "Sufrimos agresiones físicas y verbales, y las mutuas no nos dejan ponernos enfermas, por lo que terminamos yendo enfermas a trabajar".

Faust también ha advertido de que, desde el colectivo del SAD, se están planificando futuras movilizaciones: "Estamos coordinadas a nivel nacional y haremos lo posible para parar el país y para que esto se vea".

Por su parte, una de las trabajadoras y portavoz de la protesta, Charo Navarrete, ha reiterado que la precariedad en el sector "es brutal", a la vez que ha explicado sus experiencias: "Nos mandan a casas precarias donde hace 50 años que no ha aparecido ni un hijo, con personas totalmente abandonadas".

"NOS EXPLOTAN DESDE EL MINUTO CERO"

"Llevo trabajando desde los 18 años en esto y las residencias son una basura, nos explotan desde el minuto cero", ha recriminado. En esta línea, Navarrete ha criticado la "falta de personal" en esos centros y el "maltrato" a los ancianos. "Yo he visto una pieza de pollo caerse al suelo y que mi propia directora en la residencia me diga que lo devuelva al plato y que se lo coma una persona mayor", ha señalado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los usuarios de residencias de ancianos "viven entre mierda", mientras las familias pagan "3.000 o 3.500 euros al mes". "Viven en camas que hace años no se han cambiado, donde hay cucarachas, el agua ni siquiera es de botella y donde el pimentón hace diez años que está en la cocina. Yo lo he visto y por eso he dimitido" de su anterior trabajo, ha lamentado.

La diputada en Les Corts Valencianes por Compromís Nathalie Torres, que ha asistido a la protesta, ha subrayado el "apoyo" de su coalición al SAD: "Hemos presentado una iniciativa con todas las reclamaciones tan justas y necesarias que hoy hacen públicas y comparten con la ciudadanía, que pasan por tener una homologación salarial y unas mejores condiciones de trabajo".

"BUENA FINANCIACIÓN"

Torres ha subrayado "las graves afecciones físicas" que sufren las trabajadoras del SAD "con el paso de los años", y ha instado a la sociedad a "reconocer la importancia que tiene esta labor porque libera las familias". "Lo que se debería tener es una buena financiación para la Ley de Dependencia, que pasa por que el Estado, pague el 50%", ha apuntado.

La también portavoz de Servicios Sociales de Compromís ha culpado a la administración autonómica por "tener las competencias delegadas". "Pensamos que el gobierno autonómico debe hacer una buena gestión de los mayores y actualmente perdemos 9 millones de euros en dependencia por la mala gestión de la consellera --de Servicios Sociales-- Elena Albalat", ha señalado.