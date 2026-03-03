Trabajadores del Liceo Francés de València protestan por la "congelación de una subida salarial ya negociada"

Personal del Liceo Francés de Valencia protesta por la congelación salarial - COMITÉ DE EMPRESA - LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El personal de derecho local del Liceo Francés de València ha

llevado a cabo este martes una huelga para protestar por "la congelación de una subida salarial del 1% previamente negociada" con la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero (AEFE). "Hace más de diez años que tenemos un sueldo que no sigue el IPC", lamentan.

Según explican fuentes del Comité de Empresa, los trabajadores pactaron en junio de 2025 un aumento salarial del 1% "en el marco del dialogo social y la dirección del centro". Sin embargo, en diciembre, la AEFE, perteneciente al Ministerio para Europa y de los Asuntos Exteriores de Francia, decidió congelar la subida "de manera unilateral".

Ante esta situación, el personal se ha movilizado para pedir "respeto por los acuerdos negociados, reconocimiento de su trabajo y unas condiciones salariales dignas en un contexto económico cada vez más difícil". Además, han lamentado que la decisión supone "una clara ruptura de los acuerdos alcanzados y un grave deterioro de la confianza entre el personal y la institución".

En el marco de este conflicto, se convocó una reunión de mediación por parte del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) a la que la dirección del centro "no acudió", a pesar de ser una convocatoria oficial, "evidenciando así una negativa al diálogo social", han justificado.

El Comité de Empresa, según señalan estas fuentes a Europa Press, realizará solicitudes formales de apoyo a los sindicatos franceses y a las asociaciones de madres y padres de alumnos, con el fin de "ampliar la movilización y alertar sobre las consecuencias" de la situación.

Por otro lado, han garantizado que habrá más paros, el próximo la semana que viene después de celebrar la Asamblea General. Además, avanzan que el comité de empresa considerará "qué tipo de acciones legales" pueden emprender para conseguir establecer la subida salarial del 1% porque la agencia aún no se ha puesto en contacto con ellos.

MOVILIZACIÓN "FUERTE Y VISIBLE"

El personal reivindica que solo una movilización "fuerte y visible permitirá garantizar el respeto de los compromisos adquiridos y preservar negociaciones futuras justas y creíbles".

Durante esta jornada de huelga, los manifestantes se han encargado de repartir folletos a la entrada del centro para dar a conocer sus exigencias.