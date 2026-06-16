Las tradicionales Cocas de Sant Joan regresan a los hornos valencianos con nuevas propuestas artesanas

Cartel de la campaña - GREMIO DE PASTELEROS

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hornos y obradores artesanos de la Comunitat, ante la festividad de Sant Joan, vuelven a encender sus hornos para elaborar las tradicionales Cocas de Sant Joan, uno de los productos más representativos de estas fechas.

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia ha puesto en marcha, con la colaboración del Ayuntamiento de València, la séptima edición de esta campaña de promoción dedicada a este emblemático producto mediterráneo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Bajo el lema 'La nit més curta, el sabor més nostre', esta iniciativa busca fomentar el consumo de elaboraciones artesanas y reforzar el valor cultural y gastronómico de una tradición profundamente arraigada a las celebraciones valencianas.

Durante estas semanas, las panaderías y pastelerías artesanas elaborarán una amplia variedad de cocas tradicionales e innovadoras, desde la clásica coca alicantina con atún, cebolla y piñones, hasta versiones más creativas elaboradas con verduras asadas, embutidos o quesos e, incluso, propuestas dulces elaboradas con frutas, cremas y frutos secos.

La campaña también pretende acercar este producto al público más joven, así como reivindicar el trabajo diario de los profesionales artesanos del sector, que mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación.

Como ha explicado el presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Juanjo Rausell, "las Cocas de Sant Joan forman parte de nuestra identidad gastronómica y representan el esfuerzo de muchos obradores por conservar la tradición sin renunciar a la innovación".

"Cada coca elaborada en un horno artesano refleja horas de trabajo, materias primas de proximidad y el compromiso de un sector que sigue apostando por la calidad y el producto hecho a mano con materias primas naturales y de calidad", ha apostillado.

Desde el Gremio han animado a la ciudadanía a apostar por el comercio de proximidad durante estas fiestas y descubrir la gran variedad de cocas que pueden encontrarse en los establecimientos artesanos valencianos.

La campaña contará con diferentes acciones de difusión en medios de comunicación, redes sociales y puntos de venta, con el objetivo de seguir consolidando las Cocas de Sant Joan "como uno de los productos imprescindibles de estas celebraciones".