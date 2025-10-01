Tragsa dice a la jueza que el 29O movilizó tres encargados que "suministraron avituallamientos" a petición de la Asvre

Archivo - Crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valencia. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) ha trasladado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 --que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales-- que aquel día "se movilizaron tres encargados que estuvieron suministrando avituallamientos, dos como refuerzo en el operativo de guardia Valencia".

Así figura en un informe que la entidad pública ha remitido a la magistrada en respuesta a su petición de información sobre el cumplimiento que Tragsa dio a la solicitud efectuada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (Asvre) a las 16.24 horas de que se mantuvieran en preventivo de recursos y personal de guardia indicando específicamente qué utilización de dichos recursos se hizo por parte de la Generalitat.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Tragsa recuerda que tiene encargado por resolución de la Asvre de 14 de abril de 2024 y hasta 2027 el servicio de apoyo logístico a las funciones de dicha agencia contempladas en los diferentes planes y procedimientos de emergencias.

En virtud de ello, y "en el marco de la emergencia declarada por la dana", recoge el escrito, Tragsa es movilizada por Emergencias. Aquel día, a las 16.25 horas la Sala de Emergencias de la Generalitat remitió un correo a la lista de difusión de Tragsa --que se incluye en la información enviada a la jueza-- adjuntando la declaración de situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en la comarca Utiel-Requena a las 15.00 horas indicando en el cuerpo del mail "para que tengan a todo personal de guardia y previsión de medios en preventivo".

En relación a los recursos y personal de guardia puestos a disposición el día 29 de octubre de 2024, Tragsa señala que dispone de una persona de guardia por provincia y el 29O en Valencia "se movilizaron tres encargados que estuvieron suministrando avituallamientos, dos como refuerzo en el operativo de guardia Valencia".

Así mismo, la licenciada de guardia del Equipo de sensibilización/divulgación a la ciudadanía se incorpora desde las 18:00 horas del día de la dana hasta las 07:30 de la mañana del día siguiente.

REVISAR POSICIONES DE MAQUINARIA

Tragsa añade que, "dada la situación acaecida, se procede a preavisar al equipo técnico y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia, además de revisar las posiciones de su maquinaria en la provincia".

Alrededor de las 18:30 horas, según la relación facilitada por la entidad a la instructora, "se solicita telefónicamente a la encargada técnica de guardia avituallamiento para el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana". Además, alrededor de las 19.30 horas se solicita avituallamiento para los parques del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia de las localidades de Requena y Torrent, según recoge un documento aportado también a la jueza.