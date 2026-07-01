El TRAM d'Alacant inicia el servicio nocturno de fines de semana de verano este viernes

Tramnochador - GVA

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio nocturno del TRAM d'Alacant de fines de semana de verano, también conocido como Tramnochador, volverá a prestar servicio desde este viernes, 3 de julio, y hasta el sábado 29 de agosto, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Así, todos los viernes y sábados el metropolitano alicantino facilitará la movilidad de sus usuarios en las líneas 1, 2, 3, 4 y 9, esta última entre las localidades de Benidorm y Altea. Ofrecerá servicio durante toda la noche entre Luceros y Benidorm (1), Sant Vicent del Raspeig (2), El Campello (3) y Playa de San Juan (L4). además de entre Benidorm y la estación de Garganes en el municipio de Altea (9), con parada en las diferentes estaciones y apeaderos de estos trayectos, a excepción de Sangueta.

Estos servicios forman parte de las iniciativas "para mejorar el servicio" puestas en marcha este verano por el TRAM d'Alacant y que "comenzaron" en Fogueres y "se han prolongado" con el dispositivo especial por el Concurso de Fuegos Artificiales de Alicante.

Con este operativo, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) quiere facilitar el acceso a las principales áreas de ocio de Alicante y otros municipios que atraviesa la red, "sobre todo jóvenes" que se puedan desplazar durante la madrugada de forma segura, "sin necesidad de utilizar vehículo propio". Como parte del Tramnochador, el sábado 8 de agosto se prestará servicio por la celebración en Altea del Castell de l'Olla.

Las frecuencias de los trenes y tranvías dependerán de las diferentes líneas y de la franjas horarias, por lo que se aconseja a los clientes que se informen en la página web www.tramalacant.es, en el teléfono gratuito de información y atención al cliente (900 720 472), en redes sociales y en la aplicación oficial del TRAM d'Alacant.