TRAM d'Alacant ofrece servicio ininterrumpido del 20 al 25 de junio por la celebración de Fogueres

ALICANTE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant ofrecerá servicio ininterrumpido desde este sábado hasta el próximo jueves, con más de 144 horas consecutivas, para facilitar la movilidad a los alicantinos y visitantes durante las fiestas de Fogueres.

Esta medida permite incrementar el servicio habitual y prolongar las circulaciones en las líneas 1, 2, 3 y 4, hasta enlazar el próximo jueves con el inicio del dispositivo especial nocturno previsto con motivo de los Fuegos del Cocó.

En total, se han programado 2.924 circulaciones, 2.119 ordinarias y 805 especiales, que suponen 841.260 plazas en los cinco días principales de Fogueres, según ha informado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Este incremento supone que se prestan cerca de un 37 por ciento más de servicios en Fogueres que en el resto del año, en unas fiestas en las que la previsión de viajeros es de medio millón.

El dispositivo previsto se puede ver alterado por la convocatoria de huelga en determinados días y franjas horarias y que "obligan a ofrecer como servicios mínimos un 80% de las circulaciones previstas en esos mismos periodos".

Para más información sobre los servicios, los usuarios pueden consultar los horarios de paso en las estaciones y paradas de TRAM, en el teléfono de Atención al Cliente, en la página web www.tramalacant.es, en redes sociales y en la aplicación oficial de TRAM d'Alacant.

Además, con el fin de ofrecer este servicio durante Fogueres, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha resaltado el refuerzo de su plantilla con nuevos maquinistas, agentes de estación e interventores, lo que se suma al incremento de personal de limpieza y de seguridad previsto estos días.

Así, los 50 servicios de vigilantes de seguridad que se prestan durante el servicio ordinario en el TRAM d'Alacant se ampliarán en las principales jornadas de Fogueres hasta los 155.

CIERRE TEMPORAL DE LUCEROS

De otro lado, FGV en coordinación con los servicios municipales de seguridad, cerrará la parada de Luceros desde este viernes hasta el próximo miércoles, de 13.30 a 14.20 horas aproximadamente, en la salida de Federico Soto, debido al "peligro" que puede representar que las instalaciones permanezcan abiertas durante el espectáculo pirotécnico que se ofrece justo encima de esta estación.

Asimismo, FGV y el Ayuntamiento de Alicante han acordado que el cierre se haga por "el menor tiempo posible" para no interferir en el servicio ferroviario y, en cualquier caso, la cercana estación de Mercado permanecerá abierta para dar servicio a los usuarios.

Tampoco se permitirá el transporte de patinetes y bicicletas en la zona A del TRAM d'Alacant (entre Alicante y El Campello) desde el día 18 hasta el inicio del servicio del día 25 de junio, debido a la "alta" ocupación de los trenes y tranvías que se prevé. A su vez, los servicios nocturnos durante la celebración de Fogueres no realizarán parada en el apeadero de Sangueta.

RENFE

Por su parte, Renfe ha ampliado el servicio de Cercanías de Alicante con 23.300 plazas adicionales para asistir a Fogueres, desde este sábado hasta la madrugada del próximo jueves.

La compañía ha programado para las fiestas un total 40 trenes especiales, nocturnos y diurnos para asistir a las mascletàs. Además, en la línea C1, se ha duplicado la capacidad de la mayoría de los trenes para que los clientes puedan disfrutar de la fiesta pirotécnica y de todos los actos programados durante la semana grande alicantina, según ha indicado la compañía en un comunicado.

Para la línea C1, entre Crevillent y Alicante Término, se han programado 15 trenes especiales, dos diurnos, 13 nocturnos, seis durante la madrugada del día 21, otros seis la del 24 y uno la del 25.

En la línea C3, entre Alicante y Sant Vicent del Raspeig, circularán 25 trenes especiales. Asimismo, desde el 18 al 24 de junio circularán cada día dos trenes especiales diurnos para poder asistir a las mascletàs, cifra que se duplicará los días 20, 21 y 24.

Por último, habrá trenes especiales nocturnos para la madrugada del 21, a las 01.00 y 02.00 horas, y también a las 01.00 horas del 25 de junio.