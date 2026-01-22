TRAM d'Alacant registra más de 19 millones de usuarios en 2025

Archivo - Imagen de archivo del TRAM d'Alacant - GVA - Archivo

ALICANTE, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

TRAM d'Alacant ha facilitado la movilidad de 19.015.836 viajeros en 2025 por las cuatro líneas de tranvía, una de tren-TRAM y una de cercanías de su red, lo que significa un descenso del 6,5 por ciento respecto al año 2024, en el que se superaron los 20 millones de pasajeros.

En el conjunto de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), los desplazamientos realizados el pasado año entre TRAM d'Alacant (19.015.836) y Metrovalencia (91.640.139) han alcanzado los 110.655.975 movimientos.

El director gerente de FGV, Alfonso Novo, ha señalado que en 2025 se ha obtenido un "buen resultado" de viajeros, que ha constituido "el segundo mejor de la trayectoria de TRAM d'Alacant", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Además, Novo ha subrayado que los datos se han visto afectados, entre otras razones, por las obras que se han realizado en el tramo entre Hospital Vila-Benidorm y que han provocado la interrupción de la circulación ferroviaria de manera temporal y en diferentes periodos.

También ha destacado que la línea 9 entre Benidorm y Dénia, una vez abierta en su totalidad el 28 de enero de 2025, ha conseguido crecer "más de un 19% respecto a 2024, cuando aún se encontraba en pleno proceso de obras".

Asimismo, el director gerente de FGV ha apuntado que junio, gracias a Hogueras, has sido el periodo "punta" con cerca de dos millones de usuarios y con la estación de Luceros como "la principal referencia para los viajeros del TRAM d'Alacant". En este sentido, la línea 2 ha sido la más utilizada.

DATOS

En este contexto, los meses con más viajes de 2025 han sido junio (1.968.607), julio (1.745.476), mayo (1.668.163), abril (1.610.988), agosto (1.594.620), marzo (1.573.977), septiembre (1.542.855), octubre (1.527.123), enero (1.491.106), febrero (1.455.647), noviembre (1.446.114) y diciembre (1.391.160).

Los datos, de acuerdo con la Generalitat, reflejan una media diaria de 52.098 clientes a lo largo de toda la red de TRAM d'Alacant, mientras que el promedio mensual a lo largo de 2025 se eleva a 1.584.653 desplazamientos.

El día con mayor tráfico del año fue el 21 de junio, con 107.258 pasajeros, seguido del 23 de junio, con 103.107; el 22 de junio, con 102,182, y el 24 de junio, con 90.295 usuarios. Para encontrar una fecha de movimientos "elevada" fuera de las principales fiestas alicantinas hay que irse hasta el 16 de abril, con 76.810 viajeros.

Por tramos, la línea 2, que une Luceros con Sant Vicent del Raspeig, ha sido la que más personas usuarias ha desplazado, con 7.556.521 viajeros, seguida de la línea 1, que comunica Luceros y Benidorm, con 3.915.836; la línea 3, que enlaza Luceros con El Campello, con 2.979.521; la línea 4, entre Luceros y Plaza La Coruña, con 2.185.710; la línea 9, que discurre entre Benidorm y Dénia, con 1.351.649, y la línea 5, nexo de unión entre Porta del Mar y Plaza La Coruña, con 1.027.101 pasajeros.

En el tráfico por estaciones, Luceros ha liderado el 'ranking', con 3.366.262 viajeros, seguida de Mercado, con 2.126.156; Sant Vicent del Raspeig, con 1.138.939; Marq-Castillo, con 1.042.616; Benidorm, con 944.539; El Campello, con 603.729; Bulevar del Pla, con 569.571; Pintor Gastón Castelló, con 560.970; Garbinet, con 559.651, y Hospital, con 470.955 usuarios.