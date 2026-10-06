De una trampa para mosquitos sin insecticidas a palmeras de cinco metros: Iberflora muestra cómo innova el sector verde

De una trampa para mosquitos sin insecticidas a palmeras de cinco metros: Iberflora muestra en su primera jornada cómo innova el sector verde - FERIA VALENCIA

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una trampa para mosquitos que funciona sin insecticidas ni electricidad, un pack para plantar los ingredientes de la paella en casa, palmeras que alcanzan los cinco metros de altura, olivos ornamentales de más de tres metros, un cubo para hacer tu propio compost y una sandía gigante alimentada con sustratos más sostenibles son algunas de las innovaciones del sector verde que se han mostrado en la primera jornada de Iberflora.

La feria internacional de planta, flor, paisajismo, tecnología y bricojardín ha arrancado este martes en Feria Valencia con sus pasillos y stands registrando una intensa actividad profesional, en una jornada marcada por la presencia de compradores nacionales e internacionales.

Iberflora reúne este año más de 400 marcas y más de 40.000 metros cuadrados de exposición, en una edición que se celebra conjuntamente con Eurobrico y que ha atraído a compradores de 40 países, entre ellos Portugal, Francia, Países Bajos, Marruecos, Alemania, Reino Unido, Italia y Dinamarca, además de otros mercados europeos y de Oriente Medio, según ha explicado la feria en un comunicado.

"El primer día ha ido bien. El sector fuerte e Iberflora es el lugar donde mostrar esa fortaleza y ver toda la potencia del mercado español", señala el presidente de Iberflora, Raúl Ferrer.

PALMERAS DE CINCO METROS

Una de las imágenes más llamativas que deja este primer día está precisamente en los propios ejemplares vegetales. Iberflora reúne algunos de los árboles y plantas ornamentales de mayor tamaño que pueden encontrarse en el mercado: olivos de más de tres metros, grandes pinos y ficus y palmeras que alcanzan los cinco metros de altura. Decenas de palmeras diferentes y ejemplares que hacen que los pabellones se conviertan, por momentos, en un bosque de gran formato.

Entre las propuestas más singulares aparece también una buganvilla formada como árbol, con flores de distintos tonos en un mismo ejemplar. La oferta muestra además especies adaptadas a diferentes condiciones climáticas, incluidas plantas capaces de contribuir a la regeneración de dunas.

A todo esto, se le añaden propuestas tan llamativas como un pack pensado para cultivar en casa los ingredientes de la paella. La feria suma además otra imagen poco habitual: una sandía gigante que se abrirá el último día de feria.

INNOVAR TAMBIÉN ES GASTAR MENOS RECURSOS

Buena parte de las novedades que se presentan en Iberflora apuntan a una misma dirección: producir y comercializar plantas y flores utilizando mejor los recursos.

Los Premios Iberflora Innovación permiten tomar el pulso a algunas de estas tendencias. Entre las propuestas presentadas figura Ovi, de The Ivasciencie Company, una trampa para mosquitos que no utiliza insecticidas ni electricidad. También un sistema de Semillas Diago que permite reutilizar el mismo cubo para la flor cortada desde el cultivo hasta el punto de venta e incorporar tecnología RFID, así como nuevos sustratos con menor contenido en turba.

La eficiencia aparece también en fertilizantes de liberación controlada, abonos orgánicos elaborados a partir de lana de oveja y plantas seleccionadas por sus menores necesidades hídricas. A ello se suman distintas certificaciones destinadas a acreditar el uso responsable de fitosanitarios, fertilizantes, agua y energía.

Son soluciones muy distintas entre sí, pero dibujan un mismo escenario: sostenibilidad, ahorro de recursos, trazabilidad y adaptación a las nuevas exigencias del mercado están pasando de ser tendencias a formar parte de la innovación que el sector presenta en el mercado.

"Iberflora es el lugar donde se pueden ver las tendencias que están marcando el presente y, sobre todo, hacia dónde va el sector verde. En una misma visita puedes encontrarte desde grandes ejemplares vegetales hasta nuevas tecnologías y soluciones que buscan utilizar mejor los recursos", ha señalado el director de Iberflora, Máximo Solaz.

EUROBRICO LLEVA LA INNOVACIÓN AL HOGAR Y EL JARDÍN

La innovación también se extiende al ámbito del bricolaje y la mejora del hogar. Eurobrico, que se celebra de forma conjunta con Iberflora, presenta en Feria Valencia nuevas soluciones que buscan hacer más sencillas y eficientes algunas tareas cotidianas.

Entre las propuestas más llamativas se encuentra una nueva cortina capaz de purificar el aire de una estancia, mientras que en el jardín llegan los robots cortacésped sin cableado, que automatizan el mantenimiento del césped de forma similar a como los robots aspiradores han transformado la limpieza del hogar.

La feria reúne además soluciones tan singulares como un tendedero extensible que alcanza 2,42 metros y ofrece hasta 24 metros de tendido, pensado para grandes coladas, o un timbre que funciona sin pilas aprovechando la energía cinética generada al pulsarlo. Son ejemplos de cómo el sector del bricolaje está incorporando tecnología, diseño y nuevas funcionalidades a productos de uso cotidiano.

DOS PAISAJES PARA ENTRAR EN IBERFLORA

El paisajismo también tiene un papel protagonista. En la entrada, 'Bosque infinito', proyecto de la arquitecta y paisajista Sofía Fernández Juan, al frente de ESSSE Paisajismo, propone un recorrido por los paisajes mediterráneos de la península Ibérica a partir de los pisos bioclimáticos. La instalación busca trasladar a Iberflora la diversidad de los paisajes del clima mediterráneo y acercar al visitante a la variedad vegetal de la geografía ibérica.

En el acceso al pabellón 7, el Ayuntamiento de València presenta Nature Islands, un proyecto de paisajismo interior compuesto por islas verdes que reciben y acompañan al visitante durante su recorrido. La propuesta pone el foco en la relación entre la vegetación mediterránea y la ciudad y en cómo las plantas pueden transformar los espacios urbanos.