El transporte urbano por autobús aumenta un 11,5% en diciembre en la Comunitat

Archivo - Un autobús en València - GVA - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 11,5% en diciembre en la Comunitat Valenciana respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 15.207.000 pasajeros, frente a un aumento del 3,6% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Extremadura (+20,5%), Comunitat Valenciana (+11,5%) y País Vasco (+10%) a la cabeza, excepto en Cataluña en donde cayó un 10%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Valencia, un total de 8,03 millones de viajeros usaron el metro (un 36,9% interanual) y otros 9,61 millones (3,7% interanual), el autobús.