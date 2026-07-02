Transportistas valencianos exigen "valentía" al Consell para cambiar el modelo de ITV que provoca "problemas tremendos"

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) presenta los resultados de su encuesta anual sobre la situación del transporte de mercancías por carretera en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio una "política valiente para cambiar el modelo" de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), ya que la red resulta "insuficiente" y provoca "problemas tremendos" al sector, que está optando por pasar la inspección en otras comunidades.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha presentado este jueves los resultados de su encuesta anual sobre la situación del transporte de mercancías por carretera en la Comunitat Valenciana, un estudio elaborado entre las empresas asociadas a la federación.

El 87,5% de las empresas valencianas suspenden el modelo de las ITV --cuya reversión pública se hizo efectiva a principios de 2023-- principalmente por la imposibilidad de obtener cita previa, por la escasez de líneas de atención al transporte profesional y por la falta de profesionales cualificados para ofrecer un buen servicio.

En esa línea, el vicepresidente de FVET, Juan Francisco Ortega, ha denunciado los "problemas tremendos" que tiene el sector para pasar unas inspecciones que, en el caso de los remolques, deben llevarse a cabo cuatro veces al año. Pasar las inspecciones en otras provincias genera también "problemas en el día a día bastante importantes".

"Las ITV son insuficientes", ha subrayado Ortega, antes de lamentar que "esto no tiene una solución a corto plazo" y pedir "un cambio de sistema" hacia la liberalización. El actual "no ha funcionado nunca, no va funcionar nunca y va ser peor", ha advertido, y ha añadido que "las ITV son un problema de toda la sociedad".

EL 79% PASA LA INSPECCIÓN FUERA DE LA COMUNITAT

FVET ha advertido que, como muchas empresas y usuarios acuden a otras autonomías para someterse a las inspecciones, especialmente a Murcia o Cuenca, la Comunitat Valenciana está perdiendo ingresos por las tasas que deja de percibir.

Según datos de la federación, ante la imposibilidad de obtener cita, el 78,5% de las empresas del transporte ya no pasa la ITV de parte de su flota en la Comunitat Valenciana y se desplaza a autonomías vecinas para evitar sanciones y poder seguir operando.

Las ITV valencianas tardan una media de dos meses en conseguir cita. El 57,7% de las empresas tiene o ha tenido vehículos de su flota parados por carecer de la inspección técnica vigente. De estas empresas afectadas, más de la mitad ha sufrido esta inmovilización durante una media de dos meses. Esto se traduce en una pérdida de ingresos estimada de 600 euros por camión al día.

"NOS TOMAN EL PELO COMO CONTRIBUYENTES"

A juicio del presidente de FVET, Carlos Prades, con el servicio de las ITV "nos toman el pelo como contribuyentes". "En Valencia no es que no le den solución, es que han ido a un modelo que ha empeorado a lo máximo que se puede. Vienes de un servicio malo y lo que haces es hacerlo público cuando lo que pedimos es hacerlo totalmente privado. Lo que han hecho es endogamizar más el tema del personal y entrar en debates estériles", ha criticado.

El presidente de FVET cree que no se cambia el sistema porque "a lo mejor no hay políticos valientes". "Todos nuestros políticos son muy rehenes de las urnas y toman las decisiones en base a periodos electorales y no a las necesidades de los ciudadanos", ha aseverado.

APUESTAN POR LA PRIVATIZACIÓN

Respecto al modelo que quieren los transportistas, el vicepresidente de FVET ha señalado que hay diferentes sistemas a los que se podría acoger la Comunitat Valenciana, como el de algunos países de Europa en el que las inspecciones se pasan en los propios talleres y que es "muy fácil de instaurar". También ha puesto de ejemplo Murcia, donde hay "una ITV casi en cada pueblo" y donde pasar la inspección es "más barato, más fácil y más rápido".

"Hay que ser valientes y cambiar el modelo, hacer como en Murcia, Madrid y otras comunidades, que sea un negocio como otro cualquiera y cualquiera pueda montarlo si reúne los condicionantes que pide la administración", ha defendido.

El secretario de FVET, Carlos García, ha añadido que "cualquier modelo que asegurara un buen servicio nos valdría", y ha incidido en que "el peor funcionamiento del servicio es en Asturias, Andalucía y Comunitat Valenciana, las tres con un servicio público", y "las que funcionan mejor son las liberalizadas de manera total o parcial, como Madrid o Murcia, o el modelo mixto de Castilla-La Mancha".

Prades ha recordado que, cuando se revertió el servicio, la federación entró en el consejo de administración de Sitval, la sociedad pública que gestiona las estaciones, pero salió del mismo cuando vio que "aquello no se mueve a ningún sitio".

En ese sentido, preguntado por el diálogo con la administración a este respecto, Prades ha puntualizado que se encuentra "en uno de los mejores momentos" y que desde la Conselleria son "muy conscientes" de la situación porque se la han trasladado en multitud de ocasiones. "Se hacen eco de todo, pero movimiento no se produce ninguno", y en general "la comunicación es muy buena, fluída, amistoda, pero de momento poco productiva".

INFRAESTRUCTURAS "COLAPSADAS"

La encuesta presentada este jueves por FVET también refleja las quejas de los transportistas por deficiencias viarias que elevan el consumo, aumentan los costes de mantenimiento, reducen la eficiencia logística y perjudican la competitividad. "Las infraestructuras están colapsadas", ha aseverado Ortega. El 66,7% de las empresas afirma que la situación actual de las infraestructuras incrementa el consumo de combustible.

Los transportistas valencianos señalan el Bypass, la V-30 y el acceso norte del Puerto de Valencia como actuaciones más urgentes. Preguntado por si hay avances sobre este último, Prades ha señalado que el proyecto "está peor" porque la alcaldesa de València, María José Catalá, apuntó a que será ferroviaria y "no habló de carretera", algo que él considera "un retroceso".

El presidente de FVET ha preguntado si se van a empezar las obras del acceso norte "cuándo esté terminada la nueva terminal y el Puerto colapse?", se ha preguntado.

"A nosotros nos crea indefensión, desasosiego, no poder cambiar nada mientras los políticos siguen calculando la vida del ser humano en cuatro años", ha recriminado, antes de señalar que "no hace falta ser valientes, con ser eficientes es suficiente".