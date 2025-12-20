Trasladadas al Hospital de Elche dos personas tras un accidente de tráfico en la N-340

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas fueron trasladadas al hospital por politraumatismos en la tarde de ayer viernes tras haber sufrido un accidente de tráfico en la N-340, en dirección Torrellano (Alicante).

Hasta el lugar del siniestro, cuyo aviso se notificó a las 17.40 horas, se movilizó un SAMU que atendió a una mujer de 24 años y un hombre de 47, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU).

Los dos heridos, tras el choque coche-coche, por politraumatismos fueron trasladados al Hospital de Elche, tal y como han precisado las mismas fuentes.