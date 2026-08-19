Trasladados al hospital un hombre y una mujer tras sufrir un accidente en la N-332 en Torrevieja

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU - GVA - Archivo

ALICANTE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años y una mujer de la que se desconoce la edad han sido trasladados al hospital tras sufrir un accidente en la N-332 a su paso por Torrevieja (Alicante), según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido sobre las 21.30 horas de este martes y hasta el lugar del siniestro el CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una ambulancia de transporte urgente.

El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 51 años y a una mujer de la que se desconoce la edad. Ambos presentaban politraumatismo y han sido trasladados al Hospital de Torrevieja en sendas ambulancias, han detallado las mismas fuentes sanitarias.