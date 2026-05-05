El Traslado de la Virgen de los Desamparados modifica su recorrido para evitar unas obras en la calle del Micalet

Archivo - Decenas de personas durante el traslado de la imagen peregrina de la Mare de Déu dels Desamparats, a 12 de mayo de 2024, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de València ha anunciado la modificación del recorrido del tradicional Traslado la Virgen de los Desamparados, que se celebrará este domingo 10 de mayo a las 10.30 horas, para garantizar las condiciones de seguridad y evitar el tránsito por la calle del Micalet, actualmente afectada por obras en la zona colindante a la fachada del templo.

Desde la Catedral han señalado que, ante las "grandes celebraciones que tendrán lugar el próximo fin de semana en honor a nuestra Patrona, y teniendo una especial consideración al acto multitudinario y popular del Traslado", se ha decidido modificar el recorrido del mismo con el fin de evitar el tránsito por la calle del Micalet al verse afectada por unas obras en la zona colindante a la fachada de la Catedral.

Así, y con el objetivo de "salvaguardar la seguridad de todos los fieles devotos que participan" en este acto, la Catedral ha propuesto que, una vez terminado el tránsito por la plaza de la Virgen "en su forma habitual", la comitiva se dirija a la Seo por el otro lado del exterior de la misma.

De esta manera, el itinerario discurrirá por el pasaje de Emilio Aparicio Olmo, la plaza de la Almoina, la calle Barchilla y, desde allí, se dirijirá hacia la puerta de los Hierros de la Catedral.

Desde el Cabildo metropolitano han apuntado que las obras de un edificio histórico como es la Catedral conllevan "trámites de tiempo y plazos que han coincidido" con el tradicional Traslado del día de la patrona de la ciudad de València.

LA ZONA NO REÚNE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD

En este sentido, han señalado que la zona de obra que afecta al exterior de la Catedral "no reúne las condiciones de seguridad ante una posible avalancha de personas o desplazamiento de un grupo numeroso de fieles", por lo que no se ha encontrado "otra solución que garantice la seguridad de los mismos".

Por último, ante este acto multitudinario, han rogado a los devotos que participan en el mismo que "colaboren y hagan caso" a esta comunicación, "para poder unir la devoción a nuestra Patrona con las garantías de seguridad".