Tremenda Jauría, El Diluvi y Grex lideran el cartel del II XufaSound en Alboraya con fuerte presencia femenina

Xufasound de Alboraia - XUFASOUND

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del XufaSound, el sábado 19 de septiembre en Alboraya (Valencia), contará con artistas consolidados del panorama estatal y valenciano como Tremenda Jauría, El Diluvi y Grex como cabezas de cartel, además de propuestas emergentes como Abril, La Xica, El Malecón y T4t4mi Dj. Será una edición con presencia de mujeres en todas las bandas que participarán en el festival.

El evento, que toma el relevo del histórico Xufa Rock, tendrá lugar a partir de las 19 horas en la calle Fusters de la localidad de l'Horta Nord. El acto de presentación del XufaSound tuvo lugar este jueves en la Casa de Cultura 'José Peris Aragó', por parte del Ayuntamiento de Alboraya y la productora Gola Seca.

En su intervención, la concejala de Cultura de Alboraya, Conxa Villena, destacó la apuesta por un proyecto que pone en valor la cultura y la música propia, además de incentivar la presencia del valenciano en los escenarios. Villena puso de relieve la importancia de atender las necesidades de la juventud y remarcó que el festival tiene como objetivo convertirse en una cita de referencia para los amantes de la música en la comarca.

Por parte de la cooperativa Gola Seca, coorganizadora y encargada de la producción del festival. Andreu Ferre señaló la apuesta por grupos consolidados y emergentes de diversos géneros y la presencia de mujeres en todas las bandas que participarán, además de trasladar su deseo de poner a Alboraya en el mapa de los festivales musicales y ampliar la oferta cultural de la localidad.

Entre los cabezas de cartel, más de dos años después de su última visita a tierras valencianas, la banda madrileña Tremenda Jauría volverá a hacer bailar a sus numerosos seguidores valencianos. Destacan por su reguetón combativo, "para perrear y luchar" como dicen ellos mismos, con unas líricas que abordan el compromiso feminista, el precio abusivo de las viviendas y la precariedad vital, entre otros temas. Sin embargo, el uso de la guitarra también los aproxima al punk y al rock como demostraron en su último larga duración, 'Todxs Igual'.

Otro retorno muy esperado es el de El Diluvi. Fue en septiembre de 2023 cuando el sexteto anunció un parón temporal, aunque dejaron claro que "no es un adiós, es un hasta pronto". Justo dos años después hicieron saber su regreso para celebrar, además, 15 años de trayectoria. Este año, la formación solo dará 15 conciertos y, en este caso, su presencia en el XufaSound será la única ocasión en que se les podrá ver en la comarca de l'Horta Nord.

Y Grex aparcará su furgoneta en la calle Fusters de Alboraya en el marco de una extensa gira. Greta Borszewski, nombre real de la cantante, compositora y guitarrista de origen ítalo-argentino, inició su carrera musical tocando en las calles de Londres y Madrid, tras lo que participó en el programa La Voz en 2021. Actualmente cuenta con decenas de miles de seguidores en las redes y está en proceso de grabación de su nuevo trabajo discográfico, del que podría adelantar algún tema en el XufaSound.

Entre el resto de actuaciones, la cantante Abril es una de las voces más prometedoras de la escena musical valenciana, gracias a una mezcla de elementos tradicionales y electrónicos que conecta con públicos diversos. Debutó en 2025 con el disco 'Instruccions per estimar una cirera,' Mejor Disco Revelación en los Premis Ovidi. Ahora desarrolla la gira Interludi con la que ya ha visitado más de 15 localidades.

Quien también pide su lugar en el panorama valenciano es Marina Bolea, conocida artísticamente como La Xica. Compositora, violinista y cantante, apuesta por un pop electrónico lleno de contrastes: bajos profundos y sintetizadores están al servicio de una voz poderosa y cargada de emociones. El público del XufaSound podrá bailar los temas de 'Alabatre', su disco debut, donde incorpora electrónica y elementos de la identidad valenciana y rimas hedonistas e introspectivas.

El Malecón es un grupo formado por antiguos miembros de La Gossa Sorda, Smoking Souls y Desgavell. Su repertorio está formado por temas clásicos de ska, reggae y rock de las bandas mencionadas y de otras como Kortatu, La Polla Records, Mano Negra o Los Fabulosos Cadillacs. El XufaSound también contará con una sesión a cargo de T4t4mi Dj.

Las entradas están a la venta en la página Woutick! (https://woutick.com/ca/entrades/xufasound-26), donde se pueden adquirir por un precio reducido de 15 euros más gastos de gestión. Posteriormente costarán 20 euros más gastos. El precio en taquillas será de 30 euros.