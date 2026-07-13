El tren turístico de Castelló vuelve este verano con una nueva ruta para descubrir la marjalería - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 13 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El Patronato de Turismo de Castellón ha presentado la programación del tren turístico para este verano, una propuesta ya consolidada dentro de la oferta estival de la ciudad que, año tras año, registra una creciente demanda entre vecinos y visitantes. Como principal novedad, esta edición incorpora un recorrido específico por la Marjalería con el objetivo de poner en valor este singular ecosistema natural y ampliar la oferta de experiencias para descubrir el patrimonio paisajístico del distrito marítimo.

El servicio arrancará este viernes, coincidiendo con el inicio del Som Festival, y ofrecerá cuatro pases diarios durante toda la temporada estival. Las salidas tendrán lugar a las 19.00, 20.00, 21.00 y 22.00 horas desde la plaza Sète. El recorrido permitirá descubrir algunos de los principales atractivos del litoral castellonense, como las playas del Pinar, Gurugú y Serradal, el paseo marítimo y el conjunto de la costa de la ciudad. El precio del billete será de 3 euros por persona, y será gratis para los menores de 2 años.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que el tren turístico se ha consolidado como una de las actividades más atractivas del verano en Castellón, ya que permite descubrir el distrito marítimo "de una forma cómoda, sostenible y pensada para disfrutar en familia". "Queremos seguir ofreciendo propuestas que enriquezcan la experiencia de quienes nos visitan, pero también animar a los propios castellonenses a redescubrir todos los atractivos que ofrece nuestro litoral", ha subrayado.

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha señalado que "esta nueva ruta permitirá acercar a vecinos y visitantes a una de las zonas con mayor riqueza natural de Castellón, un espacio que forma parte de la identidad de la zona y que merece ser conocido y disfrutado". Además, "es una iniciativa que nace de la colaboración con las asociaciones vecinales de la Marjalería, cuyo conocimiento del entorno ha sido fundamental para diseñar un recorrido que pone en valor este ecosistema desde el respeto y la divulgación", ha añadido.

Asimismo, Miralles ha subrayado que se sigue trabajando para diversificar la oferta turística y poner en valor el patrimonio natural que tiene Castellón. "Con iniciativas como esta buscamos que el turismo vaya más allá del sol y la playa, generando nuevas experiencias que contribuyan a dinamizar el Grao y el conjunto del distrito marítimo durante toda la temporada estival", ha apuntado.

Como novedad de esta edición, los sábados por la mañana se ofrecerá una ruta especial por la Marjalería para dar a conocer este entorno de gran valor ambiental. El recorrido, elaborado en colaboración con las asociaciones de vecinos de la zona, comenzará a las 10.00 horas, tendrá una duración aproximada de una hora y media e incluirá una parada de 30 minutos aproximadamente en el Parque Meridiano para que los participantes puedan conocer este espacio con mayor detalle. El precio de esta ruta será de 5 euros siendo y será para los menores de dos años.