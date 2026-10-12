Tres accidentes complican la circulación en carreteras valencianas con varios kilómetros de retenciones

Imagen del tramo afectado en Sedaví (Valencia) - DGT

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres accidentes de tráfico registrados en la tarde de este lunes, festividad del Día de la Hispanidad, complican la circulación en carreteras de la Comunitat Valenciana y provocan varios kilómetros de retenciones.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), en la provincia de Valencia se ha producido un siniestro de entrada por la V-31, a su paso por la localidad de Sedaví. El accidente, que ha acontecido en el punto kilométrico 13, ha ocasionado 3 kilómetros de retenciones.

Otros dos accidentes, también en Valencia y ambos sentido Alicante:, han complicado el tráfico en la A-7. El primero, en el

P.K. 299, a la altura de Sagunto, ha obligado a cortar el carril izquierdo y ha generado más de 5 kilómetros de colas, mientras que el segundo --en el P.K. 312, en Rafelbunyol-- ha originado 3 kilómetros de retenciones.