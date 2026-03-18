Tres asistidos por inhalación de humo en un incendio de vivienda en Pilar de la Horadada (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios médicos han asistido a una mujer y dos hombres por inhalación de humo en un incendio registrado este miércoles de madrugada en una vivienda de la calle Ciruela del municipio alicantino de Pilar de la Horadada.

Así lo ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), que ha explicado que recibió el aviso del suceso alrededor de la 04.45 horas, tras lo que movilizó hasta el lugar de los hechos una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y otra del Soporte Vital Básico (SVB).

Ya en la zona, los profesionales sanitarios asistieron a la mujer, de 68 años, y a los dos hombres, uno de ellos de 57. Las tres personas fueron trasladadas por inhalación de humo al Hospital de Torrevieja.