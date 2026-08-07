Tres bandas afectadas por la dana presentarán la programación de la Fira Trovam en Loco Club

Archivo - La Fira Trovam presenta su programación artística con conciertos de tres bandas afectadas por la dana. Malditas Gaviotas - ANDREA M - Archivo

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fira Valenciana de la Música Trovam presentará públicamente su cartel artístico el sábado 5 de septiembre en el Loco Club de València en un acto protagonizado por tres formaciones que sufrieron los efectos de la dana y que han formado parte del proyecto Cànter para la reactivación del sector musical: Rumores, Bajo 79 y Malditas Gaviotas. Posteriormente habrá una sesión de dj's con la colaboración de las agencias Plaga Indie y LA EX en una de sus conocidas fiestas MVP.

En esta presentación, el público podrá conocer a tres artistas emergentes del panorama valenciano. Rumores utiliza en sus composiciones elementos vintage (los juegos vocales del doo-wop), modernos (el pop de sintetizadores) y experimentales. Bajo 79 alterna el pop-rock clásico y el indie actual con referencias a Andrés Calamaro, Amaral o Viva Suecia. Y Malditas Gaviotas también apuesta por el indie, el pop y el rock con influencias de grupos como Carolina Durante, Niña Polaca o La La Love You.

Trovam celebrará su decimocuarta edición entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre en Castelló de la Plana, con más de 40 actuaciones en diversos escenarios de la capital de la Plana Alta. El cartel incorpora las principales novedades de la cultura autóctona, como el estreno en primicia del nuevo espectáculo de Pep Gimeno 'Botifarra', 'Terra de Guapes' de Sandra Monfort o 'Llum' de Noelia Llorens 'Titana', así como los directos de Perfecto Miserable, Romàntic Dimoni y Quinto. También destaca la presencia de formaciones estatales como Depresión Sonora, Repion, Rebrote, Cervatana, La Perra Blanco y Toundra.

La programación apuesta por mostrar la diversidad de géneros del mapa musical valenciano: pop (AnimalPersona, Brilla Carmen); rock e indie (Bernal, Desert Vipers, Momo, Nadia Sheikh, Palo Domado, Sanspok); rap y música urbana (Arre-A.K., La Xica); electrónica (Saurí, Abraxas y Hugo Mas); canción de autor (Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado, Tomàs de los Santos); jazz (Sara Dowling); música familiar (Ramonets).

Paralelamente, la Fira es un escaparate para intérpretes llegados desde otros territorios: Euskadi (Hofe); Navarra (Kiliki, Rüdiger); Catalunya (Brighton 64, Les Testarudes, OKDW, Paco Pecado, Paula Peso); Castilla y León (Dulzaro); Madrid (Amor Líquido, Anaut, VVV [Trippin'You]); Islas Baleares (Negre). Este año, el Trovam también contará con la actuación de la chilena Cancamusa.

Trovam está impulsada por la Valencian Music Association (VAM!) en colaboración con el Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Ayuntamiento de Castellón. Cuenta con la participación de la Diputació de Castelló, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Ministerio de Cultura, Turisme Comunitat Valenciana, la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), la Federación de la Música de España (Es Música), la Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Mánagers de Catalunya (ARC), Radio 3 (RNE), Onda Cero y À Punt Mèdia. Y con el patrocinio de Mahou-San Miguel (Vibra Mahou) y el apoyo de espacios y entidades como la Fira Mediterrània de Manresa, la FiM de Vila-seca, Fira B! o la Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim).

Este año, el proyecto Cànter se ha centrado en la aceleración de quince propuestas musicales damnificadas por las inundaciones. Así, las bandas han podido asistir a sesiones formativas impartidas por especialistas en las diferentes facetas de la industria musical, han recibido una mentoría individualizada y, finalmente, han sido seleccionadas para actuar en escenarios de toda la Comunitat Valenciana. Cànter ha sido desarrollado por la Valencian Music Office con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Las entradas para la presentación en Loco Club ya están a la venta en Vivaticket por tres euros más gastos de gestión, con una consumición incluida.