Tres compañías llegan este mes a Castelló dentro de la 17ª edición de 'Danza a Escena'

Tres compañías llegan este mes a Castelló gracias dentro de la 17ª edición de 'Danza a Escena' - DANZA A ESCENA

CASTELLÓ 5 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La décimo séptima edición de 'Danza a Escena', el circuito de impulso a la danza promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, prosigue este mes de octubre en Castelló con la actuación de tres compañías.

De esta manera, este jueves 8 el Paranimf de la Universitat Jaume I recibirá a la compañía barcelonesa La Taimada -dirigida por Olga Álvarez y Jordi Cabestany-, que acercará a los espectadores 'Opus', una obra sobre la belleza y el culto al cuerpo, especialmente femenino. Con una cuidada puesta en escena, que apuesta por un minimalismo visual y sonoro, 'Opus' se sostiene sobre la contención y la precisión formal.

No obstante, esa misma contención acaba por convertirse en un límite. La pieza parece no transformarse ni evolucionar a lo largo del tiempo. "La experiencia de 'Opus' se asemeja a la de recorrer una sala de museo y detenerse ante una instalación estéticamente cuidada, pero que, más allá de su superficie pulida, no permite profundizar ni sostener el pensamiento: la mirada se posa, pero no se queda", según ha manifestado la compañía.

Y unos días después, el viernes 16 de octubre, el espacio escénico castellonense recibirá a dos compañías. Por un lado, llegará la danza, instalación sonora, tecnología y un imaginario de ciencia ficción, que conviven en 'Baunsbak', una pieza corta de la coreógrafa y artista multidisciplinar Elvi Balboa Balboa que da un paso más en su investigación sobre los límites y espacios comunes entre cuerpo, arquitectura y música electrónica.

Y, por otro, 'Wanting', de la compañía Ferroviaria S.L. Se trata de una pieza donde la pulsión sexual se convierte en una experiencia identitria. Usando el movimiento como lenguaje, la in*térprete viaja por estados y situaciones ya vividas, desde las que muestra la más genuina y sincera sensibilidad y vulnerabilidad.

La décimo séptima edición de 'Danza a Escena' desplegará su programación en espacios escénicos de titularidad pública repartidos en diez comunidades autónomas: Andalucía, País Vasco, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Castilla y León, Región de Murcia y Cataluña.

El circuito, promovido por la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, ha programado desde su creación casi 350 espectáculos que ha llevado a 500 escenarios, con alrededor de 1.800 funciones y la asistencia de más de 370.000 espectadores, consolidándose, así, como un programa clave para el impulso del sector de la danza en España.