Tres detenidos al desmantelar más de 800 plantas de marihuana en una vivienda de Dénia (Alicante)

Agentes de la Policía Nacional desmantelan una plantación 'indoor' de marihuana con 881 plantas en Dénia - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Dénia (Alicante) una plantación 'indoor' de marihuana con 881 plantas y han detenido a tres varones, de 20, 40 y 43 años, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició tras contrastar información recibida sobre la posible existencia de una plantación de marihuana de tipo 'indoor' en una vivienda ubicada en una partida de este municipio, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia analizaron toda la información mediante vigilancias y otras averiguaciones realizadas en torno a la vivienda investigada y determinaron que en el interior se podría estar desarrollando una actividad ilícita compatible con una plantación de marihuana.

Durante la fase de explotación de la investigación y en base a los indicios recabados, se solicitó a la autoridad judicial una entrada y registro en la vivienda investigada. Allí se localizó una plantación de marihuana con un total de 881 plantas distribuidas en varias estancias, así como un "sofisticado" sistema hidropónico dotado de transformadores, aparatos de aire, extracción y focos luminiscentes.

Además, los agentes se incautaron de dinero en efectivo y una pistola de aire comprimido y realizaron gestiones con el fin de comprobar si la vivienda investigada sufría pérdidas de fluido eléctrico. Finalmente, confirmaron la existencia de un enganche ilegal a la red eléctrica.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de Dénia.