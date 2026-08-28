Tres detenidos por el robo a punta de pistola de 32.000 euros de un salón de juegos de Alzira

La Policía Nacional detiene a tres hombres por el robo a punta de pistola de la recaudación de un Salón de juegos en Alzira (Valencia). - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València y en la Pobla de Vallbona (Valencia) a tres hombres presuntamente relacionados con un robo con violencia en el que se sustrajo al recaudador de un salón de juegos de Alzira (Valencia), al que se intimidó a punta de pistola y golpearon con ella en la cara, hasta 32.000 euros del establecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana en un comunicado.

La investigación que ha llevado a estos arrestos ha sido desarrollada por agentes del grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Esta se inició tras tener conocimiento de que sobre las 12.00 horas del pasado 28 de febrero se produjo en Alzira un atraco a un empleado de un salón de juegos de esa población.

Este suceso se registró después de que el trabajador estacionara la furgoneta que conducía, rotulada con el logo de la empresa, en el aparcamiento del salón de juegos. Antes de que el empleado pudiese salir de este vehículo, un turismo se situó detrás de la furgoneta y le impidió la salida.

De ese coche se apearon rápidamente dos varones y uno de ellos se dirigió al asiento del conductor de la furgoneta, al que presuntamente intimidó con un arma de fuego y golpeó en la cara con la culata del arma para que el empleado del salón de juegos le entregase las llaves del furgón.

Una vez las tuvo en su poder, ese hombre se las entregó al segundo individuo que se bajó del vehículo. Con ellas se abrió el portón trasero de la furgoneta, donde se encontraba la caja registradora, y se sustrajo un botín de 32.000 euros.

Tras ello y en menos de dos minutos, esos dos hombres volvieron a subir al coche y huyeron rápidamente del lugar, ha detallado la Policía Nacional.

Asimismo, ha destacado que "una ardua investigación" permitió a sus agentes identificar al propietario del turismo, que no figuraba como sustraído. A partir de ahí, se estableció un dispositivo de vigilancia entorno al mismo que culminó con su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Tras este arresto, los investigadores, previa autorización judicial, registraron su domicilio y localizaron en él un revólver oculto en un calcetín en el doble techo del cuarto de baño. Los policías intervinieron el arma.

Además, durante la operación desarrollada por la Policía Nacional se localizó a otro morador de esa vivienda, un hombre que sería el presunto autor material del robo con violencia investigado. Este varón fue también detenido.

Las pesquisas de los agentes continuaron durante varios meses. La investigación culminó con la identificación, la localización y la detención de un tercer varón implicado en el robo. Este hombre es un antiguo empleado de la empresa afectada que conocía el modo de actuar de los recaudadores.

Además, los policías averiguaron que este tercer detenido también habría participado en otros hechos investigados por la Guardia Civil: en un robo con violencia a otro recaudador cometido en la Pobla de Vallbona y en el que se mostró un machete, y en un robo con fuerza en una estación de servicio de Alfara del Patriarca (Valencia), de la que se sustrajo el dinero del interior fuera de las horas de apertura. En ese caso se empleó una furgoneta sustraída.

Los tres arrestados han pasado a disposición judicial y se ha decretado prisión provisional para dos de ellos, ha precisado la Policía Nacional.