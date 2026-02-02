Tres heridos al chocar un coche contra un bus de la EMT mientras estaba parado en un cruce

Archivo - Autobús de la EMT de València en una imagen de archivo - EMT/AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas este pasado domingo por la noche en València al colisionar un coche contra un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) mientras estaba parado en un cruce.

El accidente se produjo en el cruce de las calles Ibiza e Islas Canarias, en el distrito de Poblats Marítims, adonde se movilizaron medios sanitarios y patrullas de la Policía Local, informan fuentes municipales.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se produjo al saltarse el coche un semáforo e impactar contra el autobús.

Como consecuencia, tres viajeros del bus de la EMT resultaron heridos y fueron trasladados en ambulancia al Hospital Clínico de València.