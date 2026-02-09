Tres heridos por el choque frontal de dos vehículos en la N-332 a su paso por Benissa - CONSORCIO DE BOMBEROS

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico por el choque frontal entre dos vehículos en la carretera N-332 a su paso por el municipio alicantino de Benissa, según fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA)

El siniestro ha dejado dos atrapados en uno de los coches, mientras que en el otro vehículo una mujer con heridas leves ha podido salir, han apuntado desde el cuerpo de bomberos.

Una vez en el lugar, los bomberos han realizado labores de extracción segura en un coche, el de la pareja, ya que al deformarse la puerta no ha sido posible abrir y en el interior han quedado atrapados los ocupantes.

Ante este siniestro, el CPBA ha movilizado una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de salvamentos varios con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benissa. El aviso se ha recibido a las 15.47 y la intervención ha finalizado a las 17.26 horas.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha explicado que, ante este suceso, han intervenido una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y dos del Soporte Vital Básico (SVB).

El equipo médico del SAMU ha asistido por contusión torácica y latigazo cervical a dos mujeres, una de ellas de 24 años, y a un hombre de 83. Las tres personas heridas han sido trasladadas en sendas ambulancias SVB al Hospital de Dénia.