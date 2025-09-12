Tres heridos en un choque frontal entre dos vehículos en la CV-735 a la altura de Dénia (Alicante)

Tres heridos en un choque frontal entre dos vehículos en la CV-735 a la altura de Dénia - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas --dos hombres y una mujer-- han resultado heridas en un accidente de tráfico, al producirse un choque frontal entre dos vehículos en la carretera CV-735, a la altura de la localidad alicantina de Dénia.

El siniestro vial se ha producido este viernes a la altura de Dénia, en el kilómetro 9 de la CV-735, la carretera de Xàbia a La Xara. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han recibido el aviso a las 10.15 horas.

Hasta el lugar se han movilizado, por parte de bomberos, una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada, un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Dénia; mientras que el CICU ha desplazado a una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB). También estaba presente la Guardia Civil de Tráfico.

Tras el choque frontal entre dos vehículos, una mujer ha quedado atrapara en el coche y ha requerido la excarcelación. Además, los bomberos han asegurado uno de los vehículos accidentados para evitar que se deslizara pendiente abajo.

Por parte del equipo sanitario, han atendido a un hombre de 56 años por policontusiones y una mujer de 35 años por politraumatismo, así como a un varón de 38 años por contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital de Dénia.