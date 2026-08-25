Tres heridos, entre ellos un padre y su hija, en un accidente en la salida de la AP-7 en Ondara

Imagen del accidente en Ondara - CONSORCIO PROVINCIAL DE ALICANTE

ALICANTE, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas, entre ellos un padre y su hija, han resultado heridas tras colisionar dos vehículos que han dado varias vueltas de campana en un accidente de tráfico en la AP-7, a la altura de la salida de Ondara (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Uno de los vehículos pertenece a un vecino de Pedreguer mientras que en el otro viajaban un padre y su hija, esta última de 21 años, ciudadanos de Luxemburgo. Los tres han sido trasladados a centros hospitalarios.

El suceso se ha notificado sobre las 06.55 horas y hasta el lugar se han trasladado tres dotaciones del parque de Dénia, un vehículo de la unidad de mando y jefatura (UMJ), un vehículo de rescate y salvamento y una autobomba urbana pesada (BUP).

Los bomberos del parque de Dénia han trabajado intensamente en las labores de excarcelación de las víctimas, sobre todo en la atención a la chica de 21 años. La intervención ha finalizado alrededor de las 09.03 horas.