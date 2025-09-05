Tres heridos leves por contusiones en un accidente de tráfico en la N-332 en Torrevieja (Alicante)

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo
Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 12:01

   ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Tres personas han resultado heridas leves por contusiones en un accidente de tráfico ocurrido este jueves por la tarde en la carretera N-332 a su paso por el municipio alicantino de Torrevieja, según han informado fuentes sanitarias.

   El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó tras recibir el aviso del siniestro una ambulancia del soporte vital básico (SVB).

   Los profesionales sanitarios asistieron a estas tres personas, de quienes no han trascendido más datos. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital de Torrevieja.

Contador